Шарлатаны и просто конченые люди: дочь Заворотнюк – о медиках, которые нарушают врачебную тайну

По-прежнему о состоянии Анастасии Заворотнюк известно мало, но дочь артистки немного проливает свет на ситуацию

Дочь актрисы ответила на вопросы подписчиков / Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk, instagram.com/anna_zavorotnyuk

Поклонники очень переживают о здоровье Анастасии Заворотнюк, особенно после фото, которые попали в Сеть. На снимке якобы актриса, внешность которой изменилась после длительного лечения. Напомним, Анастасия Заворотнюк уже несколько лет борется с раком головного мозга, хотя официально диагноз родные звезды сериала "Моя прекрасная няня" до сих пор не называют.

Все, чем приходится довольствоваться поклонникам Анастасии Заворотнюк, поступает от инсайдеров или друзей артистки, которые дозированно сообщают крохи информации о ней. Но есть также ряд людей, которые используют ситуацию, чтобы напомнить или заявить о себе. Речь о "специалистах", дающих оценку состояния актрисы и даже прогнозы на будущее.

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О таких в своих ответах в Инстаграм намекнула дочь Заворотнюк – Анна. Так, на вопрос о том, почему медики нарушают врачебную тайну, Заворотнюк ответила так:

Я имена этих врачей слышу впервые, обычные шарлатаны и просто конченые люди.

Так как официальных данных о здоровье Заворотнюк нет, очевидно, эти люди дают свои комментарии из той скудной информации, которая попадает в Сеть.

скриншот из Инстаграм Анны Заворотнюк

По словам Анны, она и ее семья переживают сейчас очень непростой период, она постоянно должна справляться с тревогой и проблемами, которые падают на ее плечи. Вскоре стоит ожидать большой пост на эту тему.

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скриншот из Инстаграм Анны Заворотнюк

Мы продолжаем следить за ситуацией.

Напомним, ранее Анна Заворотнюк раскритиковали за отдых в Дубае.