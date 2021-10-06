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YouTube удалил каналы певца R Kelly, которого судят за торговлю людьми

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"
6 октября, 12:57
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На YouTube больше нельзя найти каналы RKellyTV и RKellyVevo, принадлежащие певцу R. Kelly, после того, как его признали виновным по делу о сексуальной эксплуатации
/ Фото: Getty Images

Глава юридического отдела YouTube Николь Олстон рассказал Bloomberg, что каналы, связанные с исполнителем, удалили в качестве меры "в связи с нарушением правил автором". Отмечается, что R Kelly, которого судят за торговлю людьми и обвиняют в сексуальной эксплуатации, не сможет создать новые канале на видеохостинге.

К слову, клипы R Kelly, загруженные на YouTube другими пользователями, не удалены, и его песни все еще доступны на YouTube Music.

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На YouTube больше не доступны каналы R Kelly
На YouTube больше не доступны каналы R Kelly / Фото: Getty Images

Отмечается, что до удаления на канале RKellyTV было около 3,5 миллиона подписчиков, на канале RKellyVevo — 1,6 миллиона подписчиков.

Ранее аккаунты рэпера были заблокированы в Facebook, Instagram и Twitter.

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Напомни, жертвы R Kelly рассказали, что он держал их взаперти, шантажировал и насиловал, об этом знали его охранники и водители. Некоторые пострадавшие на момент совершения преступлений были несовершеннолетними.

Присяжные в Нью-Йорке единогласно признали R Kelly виновным по девяти статьям обвинения, включая сексуальное насилие в отношении ребенка и вымогательство.

Музыкант свою вину не признает, а его адвокаты намерены обжаловать решение присяжных. В суде Нью-Йорка приговор Келли вынесут 4 мая 2022 года. Ему грозит наказание в виде пожизненного заключения.

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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