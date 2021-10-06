YouTube видалив багатомільйоні канали співака R Kelly, якого судять за торгівлю людьми

На YouTube більше не можна знайти канали RKellyTV і RKellyVevo, що належать співакові R. Kelly, після того, як його визнали винним у справі про сексуальну експлуатацію

/ Фото: Getty Images

Глава юридичного відділу YouTube Ніколь Олстон розповів Bloomberg, що канали, пов'язані з виконавцем, видалили в якості заходів "у зв'язку з порушенням правил автором". Зазначається, що R Kelly, якого судять за торгівлю людьми і звинувачують в сексуальній експлуатації, не зможе створити нові каналі на відеохостингу.

До слова, кліпи R Kelly, завантажені на YouTube іншими користувачами, не вилучені, і його пісні все ще доступні на YouTube Music.

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На YouTube більше не доступні канали R Kelly / Фото: Getty Images

Зазначається, що до видалення на каналі RKellyTV було близько 3,5 мільйона підписників, на каналі RKellyVevo – 1,6 мільйона підписників.

Раніше акаунти репера були заблоковані в Facebook, Instagram і Twitter.

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Нагадаймо, жертви R Kelly розповіли, що він тримав їх під замком, шантажував і ґвалтував, про це знали його охоронці і водії. Деякі постраждалі на момент скоєння злочинів були неповнолітніми .

Присяжні в Нью-Йорку одноголосно визнали R Kelly винним по дев'яти статей звинувачення, включаючи сексуальне насильство по стосовно дитини і вимагання.

Музикант своєї провини не визнає , а його адвокати мають намір оскаржити рішення присяжних. У суді Нью-Йорка вирок Келлі винесуть 4 травня 2022 року. Йому загрожує покарання у вигляді довічного ув'язнення .

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