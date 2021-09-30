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Жених Бритни Спирс красноречиво отреагировал на ее освобождение от опеки отца: фото

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Руководитель проекта "Звезды"
30 сентября, 11:30
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Освобождение Бритни от опеки – исторический момент ее биографии. Вместе с артисткой это событие празднует ее многомиллионная армия поклонников и ее жених Сэм Асгари
Сэм Асгари отреагировал на освобождение Бритни Спирс от опеки
Сэм Асгари отреагировал на освобождение Бритни Спирс от опеки / Фото: instagram.com/samasghari

После новости о том, что суд решил освободить Бритни Спирс от опеки ее отца, Сэм опубликовал сразу несколько постов – в Instastories и в ленту Instagram.

27-летний Асгари написал "Бритни Свободна. Поздравляю", а также опубликовал фото, где Бритни держит бутон розы, а на ее руке красуется помолвочное кольцо.

Скриншот: Instagram
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Кроме этого в Instastories и в ленту Instagram парень опубликовал снимок львицы, сравнив свою возлюбленную с этим животным. Она написал:

Она сделала это. Ее поклонников не зря называют армией, – подписал фото Сэм Асгари.

Она также подписал снимок: "Сила львицы".

Скриншот: Instagram

Что произошло с Бритни Спирс?

Бритни Спирс с 2008 года находилась под полным контролем своего отца, который входил в число 10 ее опекунов. Певица не могла свободно заниматься карьерой, распоряжаться своими же финансами, а также заводить детей. Для этого ей устанавливали внутриматочную спираль, а также заставляли принимать литий.

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За опекунство отец Бритни получал годовое пособие. Поклонники певицы уверены, что Джейми Спирс просто использовал свою дочь и грабил ее, прикрываясь заботой.

Впервые Бритни выступила на суде против своего отца в июле этого года. Тогда она и рассказала ужасающие факты об опекунстве и тотальном контроле.

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Руководитель проекта "Звезды"

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. Имеет 3-летний опыт работы в СМИ. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

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