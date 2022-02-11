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Влада не чує, тому жителі російського міста попросили допомоги у Квентіна Тарантіно (відео)

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
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11 лютого, 13:19
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Жителі Рязанської області записали відеозвернення до відомого американського режисера
Жителі міста Касимов звернулися до Квентіна Тарантіно з проханням
Жителі міста Касимов звернулися до Квентіна Тарантіно з проханням / Фото: Getty Images, скриншот

Жителі міста Касимів у Рязанській області попросили Квентіна Тарантіно допомогти врятувати будинок, у якому жив рідний дядько Бориса Пастернака, лікар Осип Кауфман.

Шановний містере Тарантіно, ми знаємо вашу любов до російської літератури, знаємо, що з Борисом Пастернаком у вас особливий духовний зв'язок, ми бачили фотографії, на яких ви відвідували його могилу. Ми хочемо зберегти ту частинку дореволюційної Росії, яка була дорога Борису Пастернаку, – сказали активісти.

Як пояснили мешканці Касимова, вони хочуть будинок дядька Бориса Пастернака перетворити на музей, а чиновники кажуть, що не мають грошей.

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Нам соромно звертатися за допомогою до вас, але місцева влада не залишила нам вибір

У будинку, про який йдеться, Борис Пастернак зупинявся у 1920 році. Також літературознавці вважають, що місто Касимов є прообразом Юрятина з "Доктора Живаго", а сам Йосип Кауфман – прототипом лікаря.



Раніше з'явилася інформація, що Квентін Тарантіно стане батьком вдруге.

Еліна Пелешенко
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