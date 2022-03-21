Звезда "Гарри Поттера" Бонни Райт вышла замуж

31-летняя Бонни Райт обрадовала своих поклонников новостью – она вышла замуж. Об этом звезда "Гарри Поттера" сообщила в своем Instagram-аккаунте.
Избранником Бонни стал молодой человек по имени Эндрю. Об отношениях пары известно давно, ведь актриса периодически делится снимками с возлюбленным в соцсетях.
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Райт не очень любит афишировать подробности своей личной жизни, поэтом никаких подробностей торжестве она не раскрывала.
Известно, что свадьба прошла в Британии. Молодожены решили организовать скромную и стильную церемонию, на нее были пригашены только близкие и друзья пары.
На своей странице в соцсетях Бонни опубликовала видео с обручальными кольцами и написала небольшое послание мужу.
Для 31-летней актрисы брак стал первым. Ранее едва не обручилась с актером Джейми Кэмпбеллом Бауэром, с которым познакомилась на площадке "Гарри Поттера". Спустя два года отношений Бонни и Джейми расстались.
Напомним, что недавно о своем разводе сообщила самая известная пара украинского шоу-бизнеса Надя Дорофеева и Владимир Дантес.
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