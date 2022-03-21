Звезды
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Мариуполь 📉 Дефолт России 🇪🇺 Украина в ЕС 🎒 Тревожный чемоданчик
Поиск на segodnya.ua

Все о спикере СБУ

Лине Костенко - 92

"Враги" РФ

Совет от Притулы

Решение Делона

Концерты Монатика
СЕГОДНЯ Звезды Зарубежные

Звезда "Гарри Поттера" Бонни Райт вышла замуж

Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
21 марта, 14:12
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Британская актриса Бонни Райт, известная своей ролью Джинни Уизли в фильмах о Гарри Поттере, сыграла свадьбу со своим возлюбленным
Бонни Райт вышла замуж
Бонни Райт вышла замуж / Фото: Getty Images, Instagram

31-летняя Бонни Райт обрадовала своих поклонников новостью – она вышла замуж. Об этом звезда "Гарри Поттера" сообщила в своем Instagram-аккаунте.

Бонни Райт вышла замуж
Бонни Райт вышла замуж / Фото: Instagram

Реклама

Избранником Бонни стал молодой человек по имени Эндрю. Об отношениях пары известно давно, ведь актриса периодически делится снимками с возлюбленным в соцсетях.

Райт не очень любит афишировать подробности своей личной жизни, поэтом никаких подробностей торжестве она не раскрывала.

Свадьба Бонни Райт прошла в Британии
Свадьба Бонни Райт прошла в Британии / Фото: Instagram

Реклама

Известно, что свадьба прошла в Британии. Молодожены решили организовать скромную и стильную церемонию, на нее были пригашены только близкие и друзья пары.

Бонни Райт с мужем
Бонни Райт с мужем / Фото: Instagram

На своей странице в соцсетях Бонни опубликовала видео с обручальными кольцами и написала небольшое послание мужу.

Реклама

Для 31-летней актрисы брак стал первым. Ранее едва не обручилась с актером Джейми Кэмпбеллом Бауэром, с которым познакомилась на площадке "Гарри Поттера". Спустя два года отношений Бонни и Джейми расстались.

Напомним, что недавно о своем разводе сообщила самая известная пара украинского шоу-бизнеса Надя Дорофеева и Владимир Дантес.

Вся оперативная информация есть в нашем telegram-канале, там мы круглосуточно информируем вас о событиях. Оставайтесь на связи!

Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в Telegram «Сегодня» в Viber Гугл новости Life Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Наши ангелы-хранители

Полковник Гудзь Валерий Федорович, комбриг, был награжден орденами – Богдана Хмельницкого и "Народный Герой". Имел возможность не идти на фронт, но решил воевать, взяв на себя командование подразделением. За героическую оборону Попасной представлен к званию Герой Украины. Посмертно.

Герої не вмирають!
Истории подвигов
Иван Федоров – мэр Мелитополя. Отказался сотрудничать с российскими захватчиками, и террористы похитили его из рабочего кабинета. 5 дней под дулами автоматов в камере с постоянными угрозами и принуждением к сотрудничеству. Он выдержал. Мэра обменяли на 9 российских солдат-срочников. Президент Зеленский наградил Федорова орденом "За мужество".
Слава Україні!
Воины света
Звездные защитники Украины
1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даниэль Салем Даниэль Салем
3
Виктор Бронюк Виктор Бронюк
4
Дмитрий Дикусар Дмитрий Дикусар
5
Никита Добрынин Никита Добрынин
6
Андрей Хлывнюк Андрей Хлывнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеитаблаев Ахтем Сеитаблаев
10
Олег Собчук Олег Собчук
Follow the ЗВЕЗДЫ
Они помогают Украине
Дэвид Бекхэм @davidbeckham | 71,3 млн
Дэвид Бекхэм @davidbeckham | 71,3 млн
Дженнифер Энистон @jenniferaniston | 39,9 млн
Дженнифер Энистон @jenniferaniston | 39,9 млн
Мадонна @madonna | 17,7млн
Мадонна @madonna | 17,7млн
Эштон Кутчер и Мила Кунис @aplusk| 4,5 млн
Эштон Кутчер и Мила Кунис @aplusk| 4,5 млн
Хайден Панеттьер @haydenpanettiere | 513 тыс.
Хайден Панеттьер @haydenpanettiere | 513 тыс.
1 /2
О ком мечтают украинки
ТОП-3 сердцееда Украины
1
Владимир Зеленский, президент Украины Владимир Зеленский, президент Украины
2
Алексей Арестович, советник главы Офиса президента Алексей Арестович, советник главы Офиса президента
3
Виталий Ким, глава Николаевской ОГА Виталий Ким, глава Николаевской ОГА

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять