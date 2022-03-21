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Зірка "Гаррі Поттера" Бонні Райт вийшла заміж

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21 березня, 14:12
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Британська актриса Бонні Райт, відома своєю роллю Джіні Візлі у фільмах про Гаррі Поттера, зіграла весілля зі своїм коханим
Бонні Райт вийшла заміж
Бонні Райт вийшла заміж / Фото: Getty Images, Instagram

31-річна Бонні Райт втішила своїх шанувальників новиною – вона вийшла заміж. Про це зірка "Гаррі Поттера" повідомила у своєму Instagram -акаунті.

Бонні Райт вийшла заміж
Бонні Райт вийшла заміж / Фото: Instagram

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Обранцем Бонні став молодий чоловік на ім'я Ендрю. Про стосунки пари відомо давно, адже акторка періодично ділиться знімками із коханим у соцмережах.

Райт не дуже любить афішувати подробиці свого особистого життя, тому ніяких подробиць урочистості вона не розкривала.

Весілля Бонні Райт пройшло у Британії
Весілля Бонні Райт пройшло у Британії / Фото: Instagram

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Відомо, що весілля пройшло у Британії. Молодята вирішили організувати скромну та стильну церемонію, на неї були пригашені лише близькі та друзі пари.

Бонні Райт із чоловіком
Бонні Райт із чоловіком / Фото: Instagram

На своїй сторінці в соцмережах Бонні опублікувала відео з обручками та написала невелике послання чоловікові.

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Для 31-річної актриси шлюб став першим. Раніше мало не побралася з актором Джеймі Кемпбеллом Бауером, з яким познайомилася на майданчику "Гаррі Поттера". Через два роки стосунки Бонні та Джеймі розлучилися.

Нагадаємо, що нещодавно про своє розлучення повідомила найвідоміша пара українського шоу-бізнесу Надя Дорофєєва та Володимир Дантес .

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