Зірка "Гаррі Поттера" Бонні Райт вийшла заміж

31-річна Бонні Райт втішила своїх шанувальників новиною – вона вийшла заміж. Про це зірка "Гаррі Поттера" повідомила у своєму Instagram -акаунті.
Обранцем Бонні став молодий чоловік на ім'я Ендрю. Про стосунки пари відомо давно, адже акторка періодично ділиться знімками із коханим у соцмережах.
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Райт не дуже любить афішувати подробиці свого особистого життя, тому ніяких подробиць урочистості вона не розкривала.
Відомо, що весілля пройшло у Британії. Молодята вирішили організувати скромну та стильну церемонію, на неї були пригашені лише близькі та друзі пари.
На своїй сторінці в соцмережах Бонні опублікувала відео з обручками та написала невелике послання чоловікові.
Для 31-річної актриси шлюб став першим. Раніше мало не побралася з актором Джеймі Кемпбеллом Бауером, з яким познайомилася на майданчику "Гаррі Поттера". Через два роки стосунки Бонні та Джеймі розлучилися.
Нагадаємо, що нещодавно про своє розлучення повідомила найвідоміша пара українського шоу-бізнесу Надя Дорофєєва та Володимир Дантес .
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