Звезда "Гарри Поттера" купил футболку Усика, чтобы помочь Украине

Актер Оливер Фелпс поддержал Украину на фоне российской агрессии

Звезда "Гарри Поттера" купил футболку Александра Усика / Фото: instagram.com/oliver_phelps

Ранее в футболке с украинской символикой мы видели Эмилию Кларк из "Игры престолов" – британская актриса призвала свою аудиторию поддержать украинцев. Теперь к знаменитостям, которые не молчат об Украине, присоединился Оливер Фелпс.

Исполнитель роли Джорджа Уизли в серии фильмов "Гарри Поттер" опубликовал в Instagram-аккаунте пост с призывом о помощи.

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Актер приобрел футболку украинского боксера Александра Усика – средства вырученные от продажи мерча спортсмен жертвует нуждающимся украинцам.

Я присоединяюсь к @usykaa, чтобы поддержать украинские усилия по оказанию помощи этой лимитированной линией одежды. Вся прибыль будет пожертвована, – написал в соцсети Оливер Фелпс.

Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF в сверхтяжелом весе Александр Усик защищает Украину в составе теробороны. Ранее мы писали, что звезда "Игры престолов" Мэйси Уильямс собирает деньги для украинцев.