Звезда "Игры престолов" Мэйси Уильямс собирает деньги для украинцев

Британская актриса примет участие в благотворительном концерте

Звезда "Игры престолов" поддержала Украину / Фото: Instagram

Британская актриса Мэйси Уильямс, известная по роли Арьи Старк в сериале "Игра престолов", пополнила список звезд, которые помогают украинцам. У себя в Instagram актриса рассказала, что вместе с другими деятелями искусства посетит благотворительный концерт в Королевском фестивальном зале в Лондоне. Звезда "Игры престолов" пригласила поклонников на мероприятие.

Я рада присоединиться к стольким потрясающим артистам и активистам в сегодняшней акции #SlavaUkraini. Приходите и присоединяйтесь к нам в знак солидарности с народом Украины на специально организованном вечере музыки, поэзии. Все собранные средства будут переданы Комитету по чрезвычайным ситуациям (DEC).

Скриншот: Instagram

В концерте примут участие Сергей Жадан, актеры Бен Уишоу, Джонатан Прайс, актриса Джульет Стивенсон.

Реклама

Напомним, Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли пожертвовали 1 миллион долларов на помощь украинцам. Также звезда "Друзей" Дженнифер Энистон присоединилась к поддержке нашего народа. Дэвид и Виктория Бекхэм открыли сбор средств для помощи украинским детям.

Помните, оперативная информация спасет жизнь. Читайте наши новости в Telegram-канале, там мы круглосуточно информируем вас о событиях.