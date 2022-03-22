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Звезда "Игры престолов" Мэйси Уильямс собирает деньги для украинцев

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22 марта, 20:07
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Британская актриса примет участие в благотворительном концерте
Звезда "Игры престолов" поддержала Украину
Звезда "Игры престолов" поддержала Украину / Фото: Instagram

Британская актриса Мэйси Уильямс, известная по роли Арьи Старк в сериале "Игра престолов", пополнила список звезд, которые помогают украинцам. У себя в Instagram актриса рассказала, что вместе с другими деятелями искусства посетит благотворительный концерт в Королевском фестивальном зале в Лондоне. Звезда "Игры престолов" пригласила поклонников на мероприятие.

Я рада присоединиться к стольким потрясающим артистам и активистам в сегодняшней акции #SlavaUkraini. Приходите и присоединяйтесь к нам в знак солидарности с народом Украины на специально организованном вечере музыки, поэзии. Все собранные средства будут переданы Комитету по чрезвычайным ситуациям (DEC).

Скриншот: Instagram

В концерте примут участие Сергей Жадан, актеры Бен Уишоу, Джонатан Прайс, актриса Джульет Стивенсон.

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Напомним, Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли пожертвовали 1 миллион долларов на помощь украинцам. Также звезда "Друзей" Дженнифер Энистон присоединилась к поддержке нашего народа. Дэвид и Виктория Бекхэм открыли сбор средств для помощи украинским детям.

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$1,3 млн
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$1,3 млн
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Стивен Спилберг Стивен Спилберг
$1 млн
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Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс
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Дэвид Бекхэм @davidbeckham | 71,3 млн
Дэвид Бекхэм @davidbeckham | 71,3 млн
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