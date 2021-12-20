Звезду Болливуда Айшварию Рай вызвали на допрос из-за оффшоров

Индийскую модель и актрису Айшварию Рай Баччан впервые допросили из-за расследования связанного с Panama Papers. Но обвинения звезде пока не предъявили

Айшварию Рай впервые вызвали на допрос. / Фото: aishwaryaraibachchan_arb

Пока публика так и не узнала, кто же стал "Мисс мира-2021", потому что конкурс вынужденно отменили, в СМИ вспомнили о "Мисс мира-1994" Айшварию Рай. Стало известно, что модель вызвали на допрос по делу о так называемом панамском досье (Panama Papers – утечка конфиденциальных документов, содержащих информацию об оффшорных счетах, – Ред.)

Собственно звезду подозревают в нарушении закона об управлении иностранной валютой. Однако официальное обвинение ей пока не предъявлено, ее лишь вызвали на допрос, об этом сообщает The Indian Express.

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Это не первый вызов 48-летней модели, но первый допрос.

Также в деле Panama Papers фигурируют еще несколько выдающихся персон из Индии, в тому числе свекор "Мисс мира-1994", актер Амитабх Баччан и ее муж – Абхишек. В общем, по меньшей мере, 12 тысяч из 11,5 миллионов документов "панамского досье" касается граждан Индии.

Айшвария Рай с мужем Абхишеком Баччаном и дочерью Аарадхией. / Фото: instagram.com/aishwaryaraibachchan_arb

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По версии следствия, в 2005 году семья Баччан открыла оффшорную компанию Amic Partners Limited, расположенную на Британских Виргинских островах. Впоследствии Айшварию якобы избрали одним из акционеров компании. Однако уже в 2008 году начался процесс ликвидации фирмы.

Ранее советник Айшварии Рай по коммуникации со СМИ – Арчана Садананд заявлял, что любая информация о деятельности зарегистрированных Баччанами компаний, которую получили расследователи "ложная и неправильная".

Кратко о знаменитости

Айшвария Рай – первая индийская женщина, чья восковая фигура представлена в известном музее мадам Тюссо. Звезда снималась в таких лентах: "Розовая пантера-2", "Последний легион", "Девдас" и другие. В 2007 году она вышла замуж за актера Абхишека Баччана. А в 2011 году у пары родилась дочь Аарадхия.

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Что известно о "панамском досье"

Panama Papers – это утечка конфиденциальной информации юридической фирмы, которая произошла в 2016 году. Его опубликовал базирующийся в Вашингтоне Международный консорциум журналистских расследований.

В расследование вошли данные об оффшорных счетах действующих и бывших мировых лидеров, политиков, предпринимателей, спортсменов и других деятелей, в тому числе и королевы Елизаветы II. Эта информация была получена благодаря утечке из панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, занимавшейся оформлением иностранных компаний. Такие опубликованные данные стали основой расследований в ряде стран, в в тому числе в Индии.

Напомним, что в этом году победительницей "Мисс Вселенная-2021" стала представительница Индии Харнааз Сандху. Читайте в нашем материале, что известно о девушке.