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Звезду "Бригады" Дюжева выгнали с показа Юдашкина после намека на скорую смерть модельера

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор проекта "Звезды"
5 ноября, 14:11
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Дмитрий Дюжев стал гостем нового показа известного российского модельера Валентина Юдашкина. Но актер присутствовал на светском мероприятии недолго
Дмитрий Дюжев попал в скандал из-за слов в адрес Валентина Юдашкина
Дмитрий Дюжев попал в скандал из-за слов в адрес Валентина Юдашкина / Фото: Instagram

Валентин Юдашкин уже не первый год борется с онкологическим заболеванием. В СМИ иногда появляются тревожные новости о здоровье 57-летнего модельера, но Юдашкин редко дает комментарии о своей болезни.

Дмитрий Дюжев во время небольшого интервью на показе модельера решил затронуть эту тему.

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Все живем одним днем. Тот день, когда перейдем в иной мир, никто не знает. Сегодня мы видели гения. Нашего современника. Увидим ли мы его когда-нибудь еще — неизвестно, – сказала звезда сериала "Бригада" в интервью программе "Ты не поверишь".

Дмитрий Дюжев
Дмитрий Дюжев / Фото: instagram.com/dyuzhev_d

Это высказывание услышали близкие модельера. Актера и его супругу попросили покинуть модный показ.

Что известно о здоровье Валентина Юдашкина

Известный модельер Валентин Юдашкин борется с онкологией с 2016 года.

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В начале был рак почки. Он был очагом, потом обнаружили метастазы в голове. Из-за рака почки метастазы пошли по всему телу, причем очень быстро — они распространились примерно за год, – признался он в одном из интервью.

Валентин Юдашкин сейчас
Валентин Юдашкин сейчас / Фото: Instagram

Валентин Юдашкин перенес несколько операций и курсов химиотерапии. Несмотря на болезнь, модельер продолжает работать.

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор проекта "Звезды"

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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