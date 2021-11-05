Зірки
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
💉 Депутати - антивакцинатори 🎡 Перестановки у Кабміні 😷 Київ у "червоній" зоні 💡 Велике оновлення мереж

Томусяк vs Мінкульт

Депп і Макгрегор

Спірс винить маму

Правда про Оксі

Шоу "Маска". Сезон 2

Про що "Вічні"?
СЬОГОДНІ Зірки Зарубіжні

Зірку Бригади Дюжева вигнали з показу Юдашкіна після його натяку на швидку смерть модельєра

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка проєкту "Зірки"
5 листопада, 14:11
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Дмитро Дюжев став гостем нового показу відомого російського модельєра Валентина Юдашкіна. Але актор був присутній на світському заході недовго
Дмитро Дюжев потрапив у скандал через слова на адресу Валентина Юдашкіна
Дмитро Дюжев потрапив у скандал через слова на адресу Валентина Юдашкіна / Фото: Instagram

Валентин Юдашкін вже не перший рік бореться з онкологічним захворюванням . У ЗМІ іноді з'являються тривожні новини про здоров'я 57-річного модельєра, але Юдашкін рідко дає коментарі про свою хворобу.

Дмитро Дюжев під час невеликого інтерв'ю на показі модельєра вирішив торкнутися цієї теми.

Реклама

Все живемо одним вдень. Того дня, коли перейдемо в інший світ, ніхто не знає. Сьогодні ми бачили генія. Нашого сучасника. Чи побачимо ми його колись ще — невідомо , – сказала зірка серіалу "Бригада" в інтерв'ю програмі "Ти не повіриш".

Дмитро Дюжев
Дмитро Дюжев / Фото: instagram.com/dyuzhev_d

Цей вислів почули близькі модельєри. Актора та його дружину попросили залишити модний показ.

Що відомо про здоров'я Валентина Юдашкіна

Відомий модельєр Валентин Юдашкін бореться з онкологією з 2016 року.

Реклама

На початку був рак нирки. Він був осередком, потім виявили метастази в голові. Через рак нирки метастази пішли по всьому тілу, причому дуже швидко вони поширилися приблизно за рік, – зізнався він в одному з інтерв'ю.

Валентин Юдашкін зараз
Валентин Юдашкін зараз / Фото: Instagram

Валентин Юдашкін переніс кілька операцій та курсів хіміотерапії. Незважаючи на хворобу, модельєр продовжує працювати.

Інші новини про зірок:

Реклама

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка проєкту "Зірки"

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Вона сказала "ТАК"
Крістен Стюарт & Ділан Майєр
Як це було?
Цитата дня

Це була красива та потужна історія, в якій ми зустрілися, виросли професійно, досягли дуже високих результатів

Asti співачка, екссолістка поп-гурту "Artik & Asti"
Перший коментар про розпад гурту
Сольник зірки
MARUV
13 листопада / 20:00
Головні концерти листопада
Опитування
Відверто для Vogue
Lady GAGA в британському журналі
Більше фоток зірки
Зірка 2000-х
Куди зникла співачка Лама
Дивитися інтерв'ю
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти