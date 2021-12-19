Звезды Властелина колец превратились в хип-хоп-хоббитов в праздничном рэп-клипе

Актерский состав "Властелина колец: Братство кольца" выпустил оригинальную рэп-песню, чтобы отпраздновать 20-летие кинотрилогии

Актеры фильма Властелин колец приняли участие к клипе / Фото: Скриншот из YouTube/The Late Show with Stephen Colbert

Новый сингл, названный "The # 1 Trilly", показали в недавнем выпуске шоу The Late Show со Стивеном Колбертом в честь приближающегося 20-летия Властелина колец.

Среди звезд в музыкальном видео взяли участие Стивен Колберт и Джон Батиста, а также приглашенные актеры известной франшизы в качестве рэперов, включая Лил Мерри (Доминик Монаган), Биг Пиппин (Билли Бойд), $ amwi $ e G (Шон Эстин) и Фродо Мота, Бэггинс (Элайджа Вуд) плевал рифмами.

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Кроме множества отсылок к работе Толкина, в клипе появились профессиональные рэперы Method Man и Killer Mike. На протяжении всей песни рэперы обращаются к другим известным кинотрилогиям, таким как "Индиана Джонс", "Назад в будущее", "Крестный отец" и "Темный рыцарь".

Колберт также указал на отсутствие празднования юбилея трилогии, отметив, что двадцатилетие Гарри Поттера отмечают, а Властелина колец – нет.

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Первый фильм трилогии Питера Джексона "Братство кольца", был впервые выпущен в кинотеатрах США 19 декабря 2001 г. За ним последовали "Две башни" в 2002 году и "Возвращение короля" в 2003 году.

Фильмы получили признание зрителей и собрали более 2,9 миллиарда долларов по всему миру и заработав в общем 30 номинаций на премию Оскар и 17 побед, включая лучший адаптированный сценарий, лучшего режиссере и лучший фильм.

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