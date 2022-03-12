Пауло Коельйо назвав війну в Україні "кризою" та закликав не починати "русофобію"

Паоло Коельйо / Фото: Facebook

Поки що одні письменники активно виступають на підтримку України, як Стівен Кінг і Джоан Роулінг , інші пишуть твітти на підтримку російського народу.

Так, бразильський письменник Пауло Коельйо, автор популярних романів "Алхімік" та "Одинадцять хвилин", у своєму Twitter -Акаунті закликав не починати русофобію.

Реклама

Українська криза – зручний привід для русофобії. Я був у Львові, Києві, Одесі, Ялті, Чорнобилі (Україна). Я проїхав 10 тисяч кілометрів поїздом від Москви до Владивостока (Росія). Так, йде війна: не треба звинувачувати простий народ, – написав письменник.

Скріншот

У коментарях багато користувачів обурилися тим, що Коельйо наважився назвати кровопролитну війну в Україні "кризою".

"Це не українська криза, це називається український ГЕНОЦИД"

"Це війна. Найбільша війна в Європі з часів Другої світової війни, неспровокована, невиправдана війна!"

"Якщо так, то ви повинні просити українців помирати тихіше, щоб усі інші могли продовжувати насолоджуватися життям, повним коханням до Росії! До речі, це війна, а не криза"

"По-перше, це не українська криза, а жорстоке вторгнення Росії. Друге – вбивають людей, у тому числі дітей і знищуючи все, що вони бачать. Якби вони зробили це з вами, хіба у вас не було б" фобії "?"

Скріншот

Також нагадаємо, що багато західних зірок вже й висловлювалися на підтримку України, і допомагають матеріально.

Ми впевнені у перемозі. Все буде Україною!