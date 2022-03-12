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Пауло Коельйо назвав війну в Україні "кризою" та закликав не починати "русофобію"

Марія Коробова
12 березня, 23:52
Напад Росії на Україну для бразильського письменника лише "українська криза", яку він вважає приводом для початку ненависті до російських

Паоло Коельйо / Фото: Facebook

Поки що одні письменники активно виступають на підтримку України, як Стівен Кінг і Джоан Роулінг , інші пишуть твітти на підтримку російського народу.

Так, бразильський письменник Пауло Коельйо, автор популярних романів "Алхімік" та "Одинадцять хвилин", у своєму Twitter -Акаунті закликав не починати русофобію.

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Українська криза – зручний привід для русофобії. Я був у Львові, Києві, Одесі, Ялті, Чорнобилі (Україна). Я проїхав 10 тисяч кілометрів поїздом від Москви до Владивостока (Росія). Так, йде війна: не треба звинувачувати простий народ, – написав письменник.

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У коментарях багато користувачів обурилися тим, що Коельйо наважився назвати кровопролитну війну в Україні "кризою".

  • "Це не українська криза, це називається український ГЕНОЦИД"
  • "Це війна. Найбільша війна в Європі з часів Другої світової війни, неспровокована, невиправдана війна!"
  • "Якщо так, то ви повинні просити українців помирати тихіше, щоб усі інші могли продовжувати насолоджуватися життям, повним коханням до Росії! До речі, це війна, а не криза"
  • "По-перше, це не українська криза, а жорстоке вторгнення Росії. Друге – вбивають людей, у тому числі дітей і знищуючи все, що вони бачать. Якби вони зробили це з вами, хіба у вас не було б" фобії "?"
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Також нагадаємо, що багато західних зірок вже й висловлювалися на підтримку України, і допомагають матеріально.

Ми впевнені у перемозі. Все буде Україною!