Кіноспільнота всього світу долучається до бойкоту російського кінематографа

Україна закликала світові кіноспільноту до бойкоту російського кінематографа через повномасштабну війну, розв’язану Росією на її території

Російському кіно оголошують бойкот / Фото: Getty Images

До бойкоту долучилися продюсерська організація UK producers’ body Pact , Польський кіноінститут та кінокомпанія Universal Pictures , яка скасувала прем’єри своїх фільмів в Росії.

BBC Studios вирішила припинити ліцензування контенту для російських користувачів, а Netflix відмовився транслювати російські канали. Також у Росії перестав працювати відеосервіс Megogo та додаток Cinema 4D .

Реклама

Крім того, до бойкоту російського та білоруського кіно закликали й представники естонської кіноіндустрії . А болгарська режисерка Адела Пеєва на знак протесту проти повномасштабної війни, яку веде Росія проти України, відізвала свій фільм "Мовчання з гідністю" з кінофестивалю православного кіно "Золотий Витязь", що проводиться у Москві.

Закликаємо всю світову кіноспільноту долучатися до бойкоту. Ознайомитися із петицією, яку ініціювала Українська кіноакадемія, та підписати її, – закликали українські кінодіячі.

Що означає петиція про бойкот російського кінематографу?

Українські митці та діячі кіно закликають:

Раду Європи – виключити Російську Федерацію з Eurimages та з числа країн-учасників Європейської конвенції про спільне кінематографічне виробництво

фестивалі – не допускати в конкурсні та позаконкурсні програми фільми, вироблені Російською Федерацією, або в кінопродукції з нею.

Міжнародну федерацію асоціацій кінопродюсерів (FIAPF) – позбавити акредитації FIAPF Московський міжнародний кінофестиваль.

продюсерів – припинити будь-який бізнес з суб’єктами підприємницької діяльності Російської Федерації та не передавати права інтелектуальної власності на будь-які фільми на територію РФ.

дистриб’юторів – заборонити обіг російських фільмів за кордоном.

Загалом усі адекватні люди виступають проти путінського вторгнення в Україну. Західні зірки у цьому питанні показують абсолютну злагодженість.

Реклама

Нагадаємо, вся оперативна інформація є у нашому Telegram-каналі. Там ми цілодобово інформуємо вас про події. Залишайтеся на зв'язку!