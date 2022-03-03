Кіноспільнота всього світу долучається до бойкоту російського кінематографа

До бойкоту долучилися продюсерська організація UK producers’ body Pact , Польський кіноінститут та кінокомпанія Universal Pictures , яка скасувала прем’єри своїх фільмів в Росії.
BBC Studios вирішила припинити ліцензування контенту для російських користувачів, а Netflix відмовився транслювати російські канали. Також у Росії перестав працювати відеосервіс Megogo та додаток Cinema 4D .
Крім того, до бойкоту російського та білоруського кіно закликали й представники естонської кіноіндустрії . А болгарська режисерка Адела Пеєва на знак протесту проти повномасштабної війни, яку веде Росія проти України, відізвала свій фільм "Мовчання з гідністю" з кінофестивалю православного кіно "Золотий Витязь", що проводиться у Москві.
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Закликаємо всю світову кіноспільноту долучатися до бойкоту. Ознайомитися із петицією, яку ініціювала Українська кіноакадемія, та підписати її, – закликали українські кінодіячі.
Що означає петиція про бойкот російського кінематографу?
Українські митці та діячі кіно закликають:
- Раду Європи – виключити Російську Федерацію з Eurimages та з числа країн-учасників Європейської конвенції про спільне кінематографічне виробництво
- фестивалі – не допускати в конкурсні та позаконкурсні програми фільми, вироблені Російською Федерацією, або в кінопродукції з нею.
- Міжнародну федерацію асоціацій кінопродюсерів (FIAPF) – позбавити акредитації FIAPF Московський міжнародний кінофестиваль.
- продюсерів – припинити будь-який бізнес з суб’єктами підприємницької діяльності Російської Федерації та не передавати права інтелектуальної власності на будь-які фільми на територію РФ.
- дистриб’юторів – заборонити обіг російських фільмів за кордоном.
Загалом усі адекватні люди виступають проти путінського вторгнення в Україну. Західні зірки у цьому питанні показують абсолютну злагодженість.
- Дженніфер Еністон допомогла українцям, які постраждали через Путіна.
- Райан Рейнольдс та Блейк Лайвлі пожертвували 1 млн доларів на допомогу українцям.
- Барбра Стрейзанд заявила: Путінська пропаганда про "денацифікацію" – мабуть, найбільша брехня століття.
- Зірка "Володаря кілець" Елайджа Вуд висловився на підтримку України.
- Актриса Мілла Йовович емоційно про війну Росії проти України: "Мою країну та народ бомбять".
- Сімейство Кардаш'ян також звертає увагу світу на війну в Україні.
- Знаменита співачка Мадонна заявила, що Путін порушив усі існуючі договори щодо прав людини.
- Культовий актор та політик Арнольд Шварцнеггер виступив із словами, що він на боці українського народу.
- Легендарний режисер Девід Лінч особисто звернувся до Путіна з вимогою припинити війну.
- Меган Маркл та принц Гаррі звернулися до світових лідерів через Україну.
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