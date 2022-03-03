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Кіноспільнота всього світу долучається до бойкоту російського кінематографа

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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3 березня, 18:56
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Україна закликала світові кіноспільноту до бойкоту російського кінематографа через повномасштабну війну, розв’язану Росією на її території
Російському кіно оголошують бойкот
Російському кіно оголошують бойкот / Фото: Getty Images

До бойкоту долучилися продюсерська організація UK producers’ body Pact , Польський кіноінститут та кінокомпанія Universal Pictures , яка скасувала прем’єри своїх фільмів в Росії.

BBC Studios вирішила припинити ліцензування контенту для російських користувачів, а Netflix відмовився транслювати російські канали. Також у Росії перестав працювати відеосервіс Megogo та додаток Cinema 4D .

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Крім того, до бойкоту російського та білоруського кіно закликали й представники естонської кіноіндустрії . А болгарська режисерка Адела Пеєва на знак протесту проти повномасштабної війни, яку веде Росія проти України, відізвала свій фільм "Мовчання з гідністю" з кінофестивалю православного кіно "Золотий Витязь", що проводиться у Москві.

Закликаємо всю світову кіноспільноту долучатися до бойкоту. Ознайомитися із петицією, яку ініціювала Українська кіноакадемія, та підписати її, – закликали українські кінодіячі.

Що означає петиція про бойкот російського кінематографу?

Українські митці та діячі кіно закликають:

  • Раду Європи – виключити Російську Федерацію з Eurimages та з числа країн-учасників Європейської конвенції про спільне кінематографічне виробництво
  • фестивалі – не допускати в конкурсні та позаконкурсні програми фільми, вироблені Російською Федерацією, або в кінопродукції з нею.
  • Міжнародну федерацію асоціацій кінопродюсерів (FIAPF) – позбавити акредитації FIAPF Московський міжнародний кінофестиваль.
  • продюсерів – припинити будь-який бізнес з суб’єктами підприємницької діяльності Російської Федерації та не передавати права інтелектуальної власності на будь-які фільми на територію РФ.
  • дистриб’юторів – заборонити обіг російських фільмів за кордоном.

Загалом усі адекватні люди виступають проти путінського вторгнення в Україну. Західні зірки у цьому питанні показують абсолютну злагодженість.

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Нагадаємо, вся оперативна інформація є у нашому Telegram-каналі. Там ми цілодобово інформуємо вас про події. Залишайтеся на зв'язку!

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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