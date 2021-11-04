Актор Дарко Мілас: Серіал "Зломовчання" вилікує суспільство від сексуального рабства

Відомий східноєвропейський актор Дарко Мілас порівняв "Зломовчання" зі скандинавськими проектами. Дарко також розповів, яка скандальна історія лягла в основу сюжету серіалу

Інтерв'ю актора Дарко Міласа про серіал "Зломовчання" / Фото: пресслужба

Головна сериальная прем'єра України відбудеться вже у грудні 2021 на платформі OLL.TV. Це буде шестисерійний фільм "Зломовчання", який розповість заплутану детективну історію про сексуальне рабство, сімейні цінності та боротьбу із корупцією.

Головну роль у стрічці зіграла Ксенія Мішина. Спеціально для цієї картини актриса освоїла хорватську мову, оскільки багато сцен серіалу розгортаються в Хорватії. За сюжетом героїня Мішиної шукає свою зниклу племінницю. Слід приводить до хорватського містечка Осієк, де їй на допомогу приходить місцевий поліцейський Володимир. Його зіграв відомий східноєвропейський актор Дарко Мілас. "Зломовчання" займає особливе місце в його фільмографії, яка налічує близько 30 картин.

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Нам пощастило взяти ексклюзивне інтерв'ю у відомого хорватського актора, в якому він розповів, що сюжет "Зломовчання" заснований на реальних скандальних подіях, які стали потрясінням для всієї країни, цей фільм зможе виправити ситуацію з сексуальним рабством ,а також за атмосферою він нагадує кращі скандинавські серіали.

Інтерв'ю актора Дарко Міласа про серіал "Зломовчання" / Фото: пресслужба

"Зломовчання" засноване на першій частині "Славонської трилогії" хорватського письменника Драго Хедла. Ці книги написані за мотивами скандального журналістського розслідування, яке викрило сексуальне рабство в дитбудинку міста Осієк. Який резонанс спровокували ці романи?

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О, це був справжній ураган, а не просто скандал. Справа була в минулому десятилітті, коли Драго Хедл як журналіст знайшов дівчаток в дитбудинку Осієка, яких схиляли до сексу досить впливові люди. Причому дівчаткам платили за це копійки. Вся країна обговорювала цей жах. Про це писали всі газети, але кінець кінцем, наскільки я пам'ятаю, суд не висунув однозначного звинувачення нікому з тих людей, на кого вказувало журналістське розслідування.

Добре, що ця історія не пішла в минуле, і Хедл розвинув її в своїх романах. Вийшов дійсно дуже захоплюючий сюжет. А коли його почали адаптувати до серіального формату, ця історія заграла новими барвами. Отже на глядачів чекають шість серій адреналінових розслідувань і гарячих емоцій.

Фото зі зйомок серіалу "Зломовчання" / Фото: пресслужба

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Звучить яскраво. На що буде схоже "Зломовчання"?

Цей фільм знято за високими стандартами британських і скандинавських серіалів. Тут дуже атмосферна картинка, складні і неоднозначні персонажі, перенасичений подіями сюжет. За атмосферою я б порівняв "Зломовчання" зі шведсько-данським серіалом "Міст".

Кого ви зіграли в цьому серіалі?

Поліцейського Володимира, який віддає роботі все своє життя без залишку. Одного разу він зустрічає головну героїню Ольгу і разом з нею береться за розслідування справи про зниклих дівчат. Незабаром вони розуміють, що за цим стоїть набагато більш небезпечна і потужна кримінальна організація, ніж навіть могло здаватися. Але незважаючи на це, мій персонаж продовжує боротьбу і йде до кінця. З боку його вчинки виглядають дещо відчайдушними. Все це пояснюється тим, що в особистому житті у Володимира вирує справжній шторм і він чіпляється за роботу, як за якір.

Коли бачиш такого героя на екрані, складається враження, що це сильна і стійка людина. Але під такою міцною оболонкою ховається справжнє "я", в якому багато розгубленості, невпевненості. Не відчуваючи впевненості в собі, він імітує лідерство і успіх.

Дарко Мілас на зйомках серіалу "Зломовчання" / Фото: пресслужба

В Україні прем'єра серіалу відбудеться вже в грудні на платформі OLL.TV. Це буде перший вітчизняний серіал, знятий саме для стрімінгової платформи. Продюсери кажуть, що у фільмі буде більше творчої свободи, більше сміливих сцен і образів, які просто неприпустимі на нашому традиційному ТБ. А як "Зломовчання" буде показуватися у вас, в Хорватії?

Ви подивитеся "Зломовчання" вже в грудні? Пощастило вам! Адже у нас серіал вийде тільки в березні. У нас прем'єра відбудеться на національному телебаченні. Очевидно, в моїй країні діє менше обмежень на показ кіно на ТБ. У фільмі дійсно чимало відвертих і натуралістичних сцен, які змусять нервувати навіть найбільш загартованого глядача. Але це не головна його особливість. Все-таки, найцікавіше в ньому – це сюжет, діалоги, якість зйомки і просто приголомшливі локації.

В ООН підрахували, що 260 тис. українців були в рабстві з 1991 по 2017 роки. На жаль, під час пандемії ця статистика стала активно зростати. "Зломовчання" може стримати цю тенденцію?

Звісно! Фільм може попередити людей по всьому світу, що існує така небезпека. Крім того, наш фільм дає глядачам можливість зробити корисні висновки, щоб не потрапити на отруйний гачок сексуального рабства.

Ця проблема актуальна не тільки для України. Рабство, на превеликий жаль, є, мабуть, у всіх країнах. Просто воно виражається в різних форматах. Не хочу вдаватись до моралізаторства, але ніколи і ні за яких обставин не можна будь-кому давати право розпоряджатися вашим життям.

Зйомки серіалу "Зломовчання" / Фото: пресслужба

Рабство – тема, на яку мало хто хоче говорити. Наскільки б важливою і гострою не була ця проблема, люди її уникають. А в вашому фільмі вона чи не ключова. Чи не боїтеся ви, що глядачі не будуть дивитися ваш серіал через це?

Насправді саме в цьому полягає одна з причин, чому я взявся за цей фільм. Він піднімає вкрай неприємну тему, якої багато хто намагається уникати або закривати на неї очі. Але при цьому фільм настільки захоплює глядачів, що вони забудуть про все під час перегляду. У цьому серіалі приголомшливий сценарій, який постійно тримає напругу. І варто зазначити, що рабство – далеко не єдина тема, про яку розповідається в "Зломовчанні". У фільмі також описуються дуже цікаві хитросплетіння сімейних відносин.

Як вам працювалося з українськими кінематографістами?

Нечасто щастить зустріти настільки сильних професіоналів, як українські кінематографісти. Знаєте, коли ви співпрацюєте з одним дуже яскравим фахівцем, то немов підживлюєтеся від нього позитивними емоціями, і робота йде швидше і краще. А тепер уявіть, що ви працюєте не з одним таким професіоналом, а з цілою знімальною групою, де всі роблять свою роботу на світовому рівні. Ось саме так працювалося з українськими кінематографістами. На знімальному майданчику панувала висока концентрація таланту.

Ексклюзивна прем'єра серіалу "Зломовчання" (виробництво Drugi plan і Star Media) відбудеться в грудні 2021 року на онлайн-сервісі OLL.TV.

Автор: Антон Філатов

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