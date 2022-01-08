Звезды
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🇰🇿 Майдан в Казахстане Ультиматум России НАТО Ультиматум России НАТО 💼 Дело против Порошенко 🎄 Что изменилось с 1 января

Скандал с принцем

Лорак в Украине

Братья Богдановы

Фильмы на праздники

Селфи 1 января

Кого послушать?
СЕГОДНЯ Звезды Кинолента

Без красной дорожки и гостей: все, о церемонии Золотой глобус-2022

Инна Петрова Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
8 января, 17:07
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В это воскресенье, 9 января, в Лос-Анджелесе состоится церемония награждения премией "Золотой глобус-2022"
Как пройдет церемония "Золотой глобус-2022"
Как пройдет церемония "Золотой глобус-2022" / Фото: goldenglobes.com

Совсем скоро в отеле Beverly Hilton на побережье Голливуда начнется 79-я церемония "Золотой глобус". Но в этом году ивент пройдет в несколько необычном формате. Далее рассказываем, как все пройдет.

"Золотой глобус-2022" не будут транслировать по ТВ

Телеканал NBC, который традиционно транслировал "Золотой глобус" уже много лет, отказался от прав на показ церемонии из-за прошлогодних скандалов. Все началось с того, что один из членов HFPA (Голливудской ассоциации иностранной прессы, которая присуждает "Золотой глобус") Филипп Берк был исключен из ассоциации после того, как назвал движение Black Lives Matter "расистским движением ненависти".

Реклама

Реклама

Бойкот премии

В феврале 20210го газета Los Angeles выпустила разоблачительную статью и рассказала, что в жюри кинопремии нет темнокожих. Также издание обвинило штаб-квартиру HFPA в коррупции. После давления руководство организации пообещало повысить прозрачность и разнообразие касательно жюри.

Подробнее о скандалах вокруг "Золотого глобуса" читайте здесь.

Нет красной дорожке и гостям

Из-за всплеска COVID-19 и быстрого распространения штамма Омикрон, церемонию проведут без красной дорожки и гостей. Некоторые участники ивента и лауреаты все же будут допущены в зал, однако при наличии справки о вакцинации или отрицательного ПЦР-теста.

Реклама

Сокращен и формат самой церемонии – организаторы не пригласили ни номинантом, ни журналистов, ни почетных гостей.

Номинанты

В список главных номинантов премии "Золотой глобус-2022" вошли фильмы "Белфаст", "Дюна", "Власть пса", "Король Ричард" и "CODA: Ребенок глухих родителей".

Кадр из фильма "Дюна"
Кадр из фильма "Дюна" / Фото: Imdb.com

Наибольшее количество номинаций получили "Белфаст" и "Власть пса", а также сериалы "Игра в кальмара" и "Наследники".

Ранее мы рассказывали о звездах-рекордсменах "Золотого глобуса".

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Премьера недели
Реакция на звездный кавер
Follow the ЗВЕЗДЫ
На кого подписаться
Дуэйн Джонсон @therock | 285 млн
Дуэйн Джонсон @therock | 285 млн
Ким Кардашьян @kimkardashian | 274 млн
Ким Кардашьян @kimkardashian | 274 млн
Джастин Бибер @justinbieber | 212 млн
Джастин Бибер @justinbieber | 212 млн
Зендая @zendaya | 118 млн
Зендая @zendaya | 118 млн
Рианна @badgalriri | 115 млн
Рианна @badgalriri | 115 млн
1/2
#человек_сего_дня
8 января. Стивен Хокинг. 80 лет назад (1942) в британском Оксфорде появился на свет будущий ученый-физик, космолог и писатель, человек огромных силы воли и духа Стивен Хокинг…
На встречу с героем!
Рейтинг
Лучшие актеры мира
1
Бенедикт Камбербэтч Бенедикт Камбербэтч
2
Кристен Стюарт Кристен Стюарт
3
Дензел Вашингтон Дензел Вашингтон
4
Хоакин Феникс Хоакин Феникс
5
Тесса Томпсон Тесса Томпсон
Кто еще вошел в TOP-13
Новогодний mood ​​
Как вам уютный образ Тины Кароль?
New Generation
Кого будем слушать в 2022 году
Обновить плейлист
Цитата дня

На самом деле здесь хорошо относятся к украинцам, знают, что мы очень трудолюбивые

Алексей Федосов украинский режиссер в Голливуде
Имидж украинцев в США

TV News

Covid’19

Главное

Погода

Гороскоп
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять