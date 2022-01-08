Без красной дорожки и гостей: все, о церемонии Золотой глобус-2022

В это воскресенье, 9 января, в Лос-Анджелесе состоится церемония награждения премией "Золотой глобус-2022"

Как пройдет церемония "Золотой глобус-2022" / Фото: goldenglobes.com

Совсем скоро в отеле Beverly Hilton на побережье Голливуда начнется 79-я церемония "Золотой глобус". Но в этом году ивент пройдет в несколько необычном формате. Далее рассказываем, как все пройдет.

"Золотой глобус-2022" не будут транслировать по ТВ

Телеканал NBC, который традиционно транслировал "Золотой глобус" уже много лет, отказался от прав на показ церемонии из-за прошлогодних скандалов. Все началось с того, что один из членов HFPA (Голливудской ассоциации иностранной прессы, которая присуждает "Золотой глобус") Филипп Берк был исключен из ассоциации после того, как назвал движение Black Lives Matter "расистским движением ненависти".

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Бойкот премии

В феврале 20210го газета Los Angeles выпустила разоблачительную статью и рассказала, что в жюри кинопремии нет темнокожих. Также издание обвинило штаб-квартиру HFPA в коррупции. После давления руководство организации пообещало повысить прозрачность и разнообразие касательно жюри.

Подробнее о скандалах вокруг "Золотого глобуса" читайте здесь.

Нет красной дорожке и гостям

Из-за всплеска COVID-19 и быстрого распространения штамма Омикрон, церемонию проведут без красной дорожки и гостей. Некоторые участники ивента и лауреаты все же будут допущены в зал, однако при наличии справки о вакцинации или отрицательного ПЦР-теста.

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Сокращен и формат самой церемонии – организаторы не пригласили ни номинантом, ни журналистов, ни почетных гостей.

Номинанты

В список главных номинантов премии "Золотой глобус-2022" вошли фильмы "Белфаст", "Дюна", "Власть пса", "Король Ричард" и "CODA: Ребенок глухих родителей".

Кадр из фильма "Дюна" / Фото: Imdb.com

Наибольшее количество номинаций получили "Белфаст" и "Власть пса", а также сериалы "Игра в кальмара" и "Наследники".

Ранее мы рассказывали о звездах-рекордсменах "Золотого глобуса".