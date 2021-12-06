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Дівчина з надздібностями "підірве" Різдво

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Керівник проєкту "Зірки" Сьогодні
6 грудня, 19:00
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На початку грудня відбулася прем'єра фільму "Надзвичайне Різдво Зої", повнометражного продовження популярного музичного серіалу
На OLL.TV вийде фільм "Надзвичайне Різдво Зої"
На OLL.TV вийде фільм "Надзвичайне Різдво Зої" / Фото: Колаж: Сьогодні

Майже пів року тому новина про те, що серіал "Надзвичайний плейлист Зої" не був продовжений каналом NBC на третій сезон, був як грім серед ясного неба. І це після того, як проєкт тепло зустріли критики і він навіть отримав номінацію на премію "Еммі". Тепер же серіал отримав друге життя на каналі Roku у повнометражному форматі.

Сценарій був написаний за п'ять тижнів. Вдалося зберегти майже весь оригінальний акторський склад, незважаючи на те, що на підготовку залишалося лише кілька днів. Фанатів жанру порадує музичний супровід фільму, що є сумішшю святкової різдвяної класики та поп-мелодій різних епох. Окремо варто відзначити хореографію на льоду, яку, за словами виконавиці головної ролі, актриси Джейн Леві, їй вдалося освоїти лише за чотири дні.

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Вийшло продовження серіалу "Надзвичайний плейлист Зої"
Вийшло продовження серіалу "Надзвичайний плейлист Зої" / Фото: kino-teatr.ru

Сюжет фільму є логічним продовженням закінчення другого сезону оригінального серіалу. Талановита програмістка Зої, яка має здатність чути думки та почуття інших людей через пісні та танці, намагається відтворити чарівну атмосферу Різдва, як це робив її батько, коли вона була маленькою.

Новинка вже доступна українським глядачам в Amediateka на OLL.TV:

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Надзвичайне різдво Зої
дивiться на olltv
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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Керівник проєкту "Зірки" Сьогодні

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. В журналістиці з 2017 року. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

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