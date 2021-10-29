"Елементарно": на НЛО TV стартує прем'єра детектива з несподіваним сюжетом про Шерлока Холмса

"Елементарно" – справді крутий серіал із харизматичними акторами та історіями, за якими цікаво спостерігати та розгадувати. Тепер глядачі нарешті побачать цілих сім сезонів детективних пригод Шерлок в ефірі українського телеканалу.
За сюжетом, Шерлок Холмс (Джонні Лі Міллер) – британський детектив, який приїжджає до Нью-Йорку для лікування наркозалежності. Однак, завершивши реабілітацію, він вирішує залишитися у місті та співпрацювати з місцевою поліцією як консультант. У цьому йому береться допомагати Джоан Ватсон (Люсі Лью) – колишня хірургиня яку заможний батько Шерлока найняв як компаньйонку для сина, щоб та полегшила його перехід до звичайного життя та завадила повернення до згубної звички.
Незважаючи на різкість та специфічний характер Холмса, Джоан все ж таки вдається знайти з ним спільну мову. Жінку захоплюють блискавичний розум і дедуктивні здібності Шерлока, а незабаром виявляється, що її знання як лікаря можуть стати в нагоді під час розслідувань. Тому разом ці двоє шукають відповіді на найскладніші питання та розплутують найбільш загадкові злочини.
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