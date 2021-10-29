"Елементарно": на НЛО TV стартує прем'єра детектива з несподіваним сюжетом про Шерлока Холмса

1 листопада о 22.10 на телеканалі НЛО TV вийде американський детективний серіал "Елементарно". Сучасний Шерлок Холмс, вилікувавшись від наркозалежності, розслідуватиме заплутані справи

Прем'єра американського детективного телесеріалу

"Елементарно" – справді крутий серіал із харизматичними акторами та історіями, за якими цікаво спостерігати та розгадувати. Тепер глядачі нарешті побачать цілих сім сезонів детективних пригод Шерлок в ефірі українського телеканалу.

За сюжетом, Шерлок Холмс (Джонні Лі Міллер) – британський детектив, який приїжджає до Нью-Йорку для лікування наркозалежності. Однак, завершивши реабілітацію, він вирішує залишитися у місті та співпрацювати з місцевою поліцією як консультант. У цьому йому береться допомагати Джоан Ватсон (Люсі Лью) – колишня хірургиня яку заможний батько Шерлока найняв як компаньйонку для сина, щоб та полегшила його перехід до звичайного життя та завадила повернення до згубної звички.

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Фото: Instagram

Незважаючи на різкість та специфічний характер Холмса, Джоан все ж таки вдається знайти з ним спільну мову. Жінку захоплюють блискавичний розум і дедуктивні здібності Шерлока, а незабаром виявляється, що її знання як лікаря можуть стати в нагоді під час розслідувань. Тому разом ці двоє шукають відповіді на найскладніші питання та розплутують найбільш загадкові злочини.

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