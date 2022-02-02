Ще один подарунок фанам "Сексу та міста"

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Анна Пономаренко Анна Пономаренко Team Lead Зірки Сьогодні
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2 лютого, 18:14
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HBO Max випустив трейлер документального фільму про зйомки серіалу "І просто так" – продовження "Сексу та міста"
Про продовження "Сексу та міста" зняли документальний фільм
Про продовження "Сексу та міста" зняли документальний фільм / Фото: Getty Images

Стрічка про залаштунки одного з найочікуваніших проєктів цієї зими – "І просто так..." вийде одночасно з фінальною серією сезону – 4 лютого.

У фільмі враженнями про зйомки діляться головні зірки серіалу: Сара Джессіка Паркер, Сінтія Ніксон, Крістін Девіс, Сара Рамірез, інші актори, сценаристи, продюсери та художники з костюмів.

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Дивіться документальний фільм про продовження серіалу
Дивіться документальний фільм про продовження серіалу / Фото: Getty Images

Ми дізнаємося про хвилювання актрис перед словом "мотор", про радість зустрічі на знімальному майданчику після довгої перерви, про сцени, які не увійшли до серіалу, а також про успіхи на режисерській ниві Синтії Ніксон, яка ставила шосту серію.

Дивіться трейлер "І просто так... Документальний фільм" на Amediateka на OLL.TV та не пропустіть фінал цього чудового шоу.

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Синтія Ніксон підтримала "скасування" Кріса Нота у фінальній серії "І просто так". Нагадаємо, через великий секс-скандал сцени з актором вирізали із продовження "Сексу та міста".

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Team Lead Зірки Сьогодні

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. В журналістиці з 2017 року. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

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