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Де ще знімався О Йон Су – той самий дідусь із "Гри в кальмара"

Інна Петрова Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні
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10 січня, 14:11
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77-річний південнокорейський актор отримав "Золотий глобус" за роль другого плану – гравця № 001 О Іль Нама в гучному серіалі про смертельні перегони
Де ще знімався дідусь із "Гри в кальмара"
Де ще знімався дідусь із "Гри в кальмара" / Фото: YouTube, Imdb.com

Одним з переможців 79-ї церемонії нагородження "Золотий глобус", яка минулої ночі відбулася у Лос-Анджелесі, став виконавець однієї з головних ролей у серіалі "Гра в кальмара".

О Йон Су тепер перший корейський актор, який отримав цю статуетку. Далі у матеріалі розповідаємо, де він ще знімався.

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Що відомо про О Йон Су з "Гри в кальмара"

О Ен Су у серіалі "Гра в кальмара"
О Ен Су у серіалі "Гра в кальмара" / Фото: Скриншот из видео

О Йон Су вже понад шість десятиліть знімається в кіно, з 1967 року працює у театрі. Його кінодебют відбувся у 2002 році в комедії "Маленький чернець".

Кадр з фільму "Весна, літо, осінь, зима... і знову весна"
Кадр з фільму "Весна, літо, осінь, зима... і знову весна" / Фото: Скриншот из видео

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Найвагомішою він вважає роботу в артхаусній картині Кім Кі Дука "Весна, літо, осінь, зима… і знову весна". І хоча цей фільм отримав численні нагороди, через жанр народну популярність кіно О Йон Су не принесло.

О Йон Су зіграв у серіалі "Велика королева Сондок", популярній багатосерійній драмі "Бог війни". У 1965 та 1975 роках написав сценарії для двох південнокорейських фільмів.

Після виходу "Гри в кальмара" до Су надходить багато пропозицій знятися в рекламі, але він майже все відхиляє. Взагалі, його життя змінилося, як розповів актор в інтерв'ю, і йому важко бути знаменитим:

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Тепер усе по-іншому. Навіть коли я просто йду в кафе, я завжди маю думати про свій вигляд. Бути відомим – це важко.

Раніше режисер "Гри в кальмара" розповів, коли вийде продовження серіалу.

Інна Петрова
Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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