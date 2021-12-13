Ксенія Мішина з'явилась у вишукані сукні на прем'єрі "Зломовчання". Дивіться стильний look акторки

10 грудня у залі київського ЦУМу відбулася презентація першого в Україні серіалу-оріджинал для стрімінгової платформи – "Зломовчання" з Ксенією Мішиною у головній ролі

У Києві пройшла презентація серіалу "Зломовчання". / Фото: пресслужба

Також у п'ятницю на сервісі OLL.TV ексклюзивно вийшли перші два епізоди серіалу. Над створенням шестисерійної стрічки працювали компанії OLL.TV (Україна), Drugi plan (Хорватія) та Star Media (Україна).

Презентація "Зломовчання" зібрала безліч зіркових гостей, серед яких були телеведучі Анатолій Анатоліч, Юлія Галушка, Володимир Остапчук та Григорій Герман, актори серіалу Андрій Ісаєнко, Ірина Веренич-Островська, Георгій Поволоцький, екс-міністр культури Володимир Бородянський, продюсери Єгор Олесов, Олексій Гладушевський, співачка Марина Круть, і, звичайно, одна з головних героїнь вечора — Ксенія Мішина.

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Спеціально для презентації Ксенія перетворилася на свою героїню з серіалу і з'явилася перед гостями вечора у вишуканій вечірній сукні — точнісінько як в одній із ключових сцен серіалу. У цьому епізоді вона виступає на балу, який організовує її благодійний фонд.

Презентація "Зломовчання" у київському ЦУМі. / Фото: пресслужба Презентація "Зломовчання" у київському ЦУМі. / Фото: пресслужба Презентація "Зломовчання" у київському ЦУМі. / Фото: пресслужба Презентація "Зломовчання" у київському ЦУМі. / Фото: пресслужба Презентація "Зломовчання" у київському ЦУМі. / Фото: пресслужба Презентація "Зломовчання" у київському ЦУМі. / Фото: пресслужба Презентація "Зломовчання" у київському ЦУМі. / Фото: пресслужба Презентація "Зломовчання" у київському ЦУМі. / Фото: пресслужба Презентація "Зломовчання" у київському ЦУМі. / Фото: пресслужба Презентація "Зломовчання" у київському ЦУМі. / Фото: пресслужба Презентація "Зломовчання" у київському ЦУМі. / Фото: пресслужба Презентація "Зломовчання" у київському ЦУМі. / Фото: пресслужба Презентація "Зломовчання" у київському ЦУМі. / Фото: пресслужба Презентація "Зломовчання" у київському ЦУМі. / Фото: пресслужба 1 /14

Я щаслива, що сьогодні зібралося так багато людей, які роблять український медіабізнес більш помітним та сильним. Це непростий та довгий шлях, але ми знаємо, що будь-який шлях починається з першого кроку. І сьогодні я рада показати вам, яким вийшов наш з вами перший крок, – сказала Мішина і представила новий трейлер "Зломовчання".

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В основу сценарію покладено реальну історію, яка сталася в Хорватії наприкінці 2000-х. Тоді стало відомо, що бізнесмени та політики примушують до сексуальних стосунків дівчат із місцевого дитячого будинку. Цей скандал пролунав на всю країну, а новина про зйомки серіалу 2021 року змусила одного з політиків зняти свою кандидатуру з виборів. Історія була докладно описана у романах хорватського письменника та журналіста Драго Хедла "Славонська Трилогія".

Керівник напряму OLL.TV originals Дмитро Кіцай наголосив, що цей проєкт відкриває новий розділ у всьому українському медіапросторі. Адже це перший у нашій країні серіал, створений спеціально для онлайн-платформи.

Водночас директор OLL.TV Юлія Трибушна під час заходу анонсувала, що презентації нових оригінальних фільмів, знятих саме для цієї онлайн-платформи, стануть регулярними.

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"Зломовчання" – це перший український серіал формату original. Ми в OLL.TV любимо бути першими, сміливими, зухвалими в наших цілях та продуктах, які ми створюємо, – сказала Юлія.

Зазначимо, що доступ до нових епізодів "Зломовчання" буде відкриватися ексклюзивно на OLL.TV щоп'ятниці. Фінальна серія з' явиться на платформі 7 січня 2022 року.

До речі, раніше творці проєкту розповіли про сюжет та сенс серіалу, а також 10 цікавих фактів про "Зломовчання".

Також ми писали, що відомо про головну героїню Ксенії Мішиної і чому нею захополюються творці серіалу.