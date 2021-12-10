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Куди поділася Саманта? Стала відома доля героїні "Секс і місто " – спойлер

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
10 грудня, 13:50
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Нарешті вийшло продовження культового серіалу "Секс і місто". Ми знову можемо побачити Керрі, Шарлотту і Міранду разом. Але... куди ж поділась Саманта? Обережно, в матеріалі спойлер!
Вийшло продовження серіалу "Секс і місто" - "І просто так".
Вийшло продовження серіалу "Секс і місто" - "І просто так". / Фото: HBO, Скріншот з YouTube

10 грудня в Україні відбулася прем'єра продовження проєкту "Секс і місто" під назвою "І просто так". Першу серію можна побачити в Амедіатеці на OLL.TV. Новий сезон складається із 10 серій по 60 хвилин.

У ньому знялися три головні акторки – Сара Джессіка Паркер (Керрі), Синтія Ніксон (Міранда) та Крістін Девіс (Шарлотта). А от Кім Кеттролл (Саманта) так і не з'явилась у проєкті. Чутки, про те що акторка не возз'єднається зі своїми серіальними подругами ходили давно. Але куди вона зникла за сюжетом? Що трапилось із Самантою? Не хвилюйтесь, ми вам розкажемо

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Перезапуск культового серіалу відбудеться 10 грудня.
Перезапуск культового серіалу відбудеться 10 грудня. / Фото: Instagram

Шанувальники висували кілька версій відсутності Саманти у серіалі. Одним з найпопулярнішим варіантом була смерть, оскільки героїня хворіла на рак. Деякі фани прогнозували, що Кім могли замінити просто іншою акторкою.

Але ні. Саманта не померла і підміни не відбулося. Як виявилося, вона...живе у Лондоні! І, судячи з розмов трьох подруг, у них все ще міцний дружній зв'язок на відстані.

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У перші серії "І просто так" Керрі та Міранда під час прогулянки обговорюють історію, що сталася із Самантою. Так, нібито Керрі вирішила припинити робочі стосунки із подругою, яка була її піар-агентом, а та, образившись, "звільнила Керрі як подругу" і покинула Нью-Йорк. На цьому історія з Самантою, здається, закінчилась.

Чому насправді немає Кім Кеттролл у серіалі?

Раніше у ЗМІ писали, що Кім сама відмовилась зніматись у продовженні через конфлікт з Сарою Джесікою Паркер. Так, акторка не могла змиритися, що Паркер отримала головну роль. Кетролл не подобалося, що її сприймають як героїню другого плану.

Саманта і Керрі.
Саманта і Керрі. / Фото: Скріншот з YouTube

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Також Кім обурювало і питання гонорарів. Відомо, що вже після першого сезону Сара почала отримувати значно більше колег. У ЗМІ писали, що Кетролл вимагає збільшення гонорару і погрожує покинути шоу.

Ще однією причиною для конфліктів стали нагороди. За свою роботу Паркер чотири рази здобувала премію "Золотий глобус". А ось Кетролл нагорода дісталася лише один раз, і то в категорії "Найкраща роль другого плану". Це лише самі найобговорюваніші причини того, чому Кім пішла з проєкту.

Та як би там не було, "І просто так" нарешті вийшов, хоч і без Саманти. У ньому розповідається про трьох подружок за 50. Також ми можемо познайомитися і з новими яскравими героями, які за цей час з'явилися у житті жінок.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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