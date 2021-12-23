Зірки
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
👩 "Воєннік" для жінок 🍾 Підсумки року 2021 🚷 Справа Порошенка 🚀 Ультиматум Росії НАТО

Людина-павук. Огляд

Ігри талантів

Топ-серіал

Каменських і Ревва

Шоу "Маска". Сезон 2

Копія Ріанни
СЬОГОДНІ Зірки Кінострічка

Метафора трансгендерності? Про що насправді Матриця і що відбувається у четвертій частині

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
23 грудня, 14:40
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Нарешті вийшло продовження культового фільму "Матриця: Воскресіння" з улюбленими Нео та Трініті. Я переглянула стрічку та готова поділитися з вами своїми враженнями (без спойлерів!)
Рецензія на фільм "Матриця: Воскресіння".
Рецензія на фільм "Матриця: Воскресіння". / Фото: Kinomania Film Distribution

Схоже, що "Матриця: Воскресіння" – це остання велика кінопрем'єра 2021-го! Усі ці роки я думала, що повернення Нео та Трініті це щось нереальне. Але я помилялась. Режисер Лана Вачовські "оживила" фільм та присвятила четверту частину потужній силі кохання між героями Кіану Рівза та Керрі-Енн Мосс. Невже це сталось?!

"Ти береш синю пігулку – історія закінчується, ти прокидаєшся у своєму ліжку і віриш у те, у що хочеш вірити. Береш червону пігулку – ти опиняєшся в країні чудес і я покажу тобі, наскільки вона глибока". Сама з такими словами Морфеус відправив Нео у "прекрасний світ" комп'ютерних ілюзій 18 років тому.

Реклама

Кадр із "Матриці", перша частина.
Кадр із "Матриці", перша частина. / Фото: Скріншот з YouTube

Ви тільки уявіть, у 1999 році вийшла перша частина науково-фантастичного бойовика про протистояння людей та машин (як же це давно було!). Тоді ж глядачі з усього світу були шоковані від екшн-сцен із уповільненням. Я ніколи не забуду епізод, як Нео ухиляється від куль, що летять

Нео ухиляється від куль.
Нео ухиляється від куль. / Фото: Скріншот з YouTube

Реклама

Згодом вийшли ще дві частини фільму, які, чесно кажучи, не дуже захопили глядачів, але отримали доволі високий рейтинг. У продовжені вже з'явились повстанці з Зіона та численні контакти із персонажами, які стали втіленням програм.

Після третьої частини "Матриці" шанувальники розділились на два табори: одні були в захваті від усієї кінофілософії, інші відмовлялись приймати продовження. Очевидно, що "Матриця: Воскресіння" викличе ще більше бурхливих суперечок

За цю тривалу павзу змінилися актори, глядачі, світ та самі режисери "Матриці" – брати Вачовські стали..сестрами Ланою та Ліллі.

Реклама

Лана та Ліллі Вачовські.
Лана та Ліллі Вачовські. / Фото: Pinterest

Також у житті Вачовські сталася сумна подія, яка власне і вплинула на повернення бойовика. У режисерів померли батьки, і таке горе підштовхнуло Лану знайти втіху у "воскресінні" улюблених героїв. А от її сестра відмовилась працювати над створенням проєкту через особисті обставини.

Фільм "Матриця" про трансгендерів?

Так-так, можливо ви будете здивовані, але вся кіноісторія присвячена трансгендерам та гендерній ідентичності. Нещодавно Ліллі Вачовські зізнавалась, що вони з сестрою Ланою завжди вважали фільм транс-алегорією.

До речі, самі сестри заговорили про свою ідентичність кілька років тому: Лана зробила камінг-аут як трансжінка у 2012 році, а Ліллі – у 2016-му.

Як виявилось, дискомфорт, який зазнає головний герой Нео – це метафора гендерної дисфорії. А червона пігулка, яка дозволила герою побачити реальність такою, якою вона є, порівнюється з пігулками естрогену (жіночими гормонами, які приймають при зміні статі).

А ось союзниця Морфеуса Світч мала бути жінкою у світі Матриці та чоловіком – у реальності. Ось такі алегорії, які, ймовірно, не всі помітили 20 років тому та й про трансгендерність тоді не так гучно говорили.

Персонаж Світч.
Персонаж Світч. / Фото: Скріншот з YouTube

"Матриця: Воскресіння" – добре забуте старе

Якщо ви хочете подивитись четверту частину, раджу вам згадати попередні, бо ж у новій картині є чимало візуальних відсилок.

Огляд бойовика "Матриця: Воскресіння".
Огляд бойовика "Матриця: Воскресіння". / Фото: Kinomania Film Distribution

Одразу скажу вам, що фільм вражає своєю яскравою картинкою. Пам'ятає перші частини темно-зеленого відтінку? Їх більше немає. Все на високому сучасному рівні з чіткою та потужною графікою.

Найприємніше мені було побачити бажане возз'єднання Нео та Трініті, яким вже за 50. Тут дуже зіграло почуття ностальгії. Великий плюс, що персонажів не намагалися "омолодити" – у них сивина, морщини та і бойові сцени з їхньою участю скромніші. І це прекрасно!

Трініті та Нео.
Трініті та Нео. / Фото: Скріншот з YouTube

Також з'явились і нові актори, які замінили старих: Яхья Абдул-Матін II (нова версія Морфеуса), Джонатан Грофф (новий агент Сміт) та інші. Втім, вони на тлі вже знайомих нам героїв просто блякнуть і не достатньо розкриваються. Але менше з тим.

Огляд бойовика "Матриця: Воскресіння".
Огляд бойовика "Матриця: Воскресіння". / Фото: Kinomania Film Distribution

До речі, у фільмі появляється здоровий і навіть сміливий для нинішнього нестабільного кінобізнесу гумор, що висміює корпоративну культуру та зло капіталізму.

Посил фільму

На мою думку, четверта частина також об'єднала у собі ту естетику готики та кіберпанку, бойові мистецтва, комікси, філософію та релігію, але у більш сучасній інтерпретації. Я була рада знову побачити свою краш-пару Нео та Трініті і дещо повернутись у минуле

Огляд бойовика "Матриця: Воскресіння".
Огляд бойовика "Матриця: Воскресіння". / Фото: Kinomania Film Distribution

Ба більше, нова "Матриця" більш приземленіша і менш похмуріша. Також тут з'явилося місце гумору та оптимізму. Однозначно фанам науково-фантастичного бойовика та людям, які виросли на цьому фільмі, варто його переглянути і насолодитись грою улюблених акторів.

До речі, нещодавно ми писали огляд фільму "Людина-павук: Додому шляху нема". Детальніше про фільм – тут.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Рейтинг
Найкращі актори за версією The New York Times
1
Бенедикт Камбербетч Бенедикт Камбербетч
2
Крістен Стюарт Крістен Стюарт
3
Дензел Вашингтон Дензел Вашингтон
4
Хоакін Фенікс Хоакін Фенікс
5
Тесса Томпсон Тесса Томпсон
Хто ще увійшов до TOP-13
Follow the ЗІРКИ
На кого підписатись
Маша Ефросиніна @mashaefrosinina | 1.5 млн
Маша Ефросиніна @mashaefrosinina | 1.5 млн
Володимир Остапчук @vova_ostapchuk | 538К
Володимир Остапчук @vova_ostapchuk | 538К
Нікіта Добринін @nikitadobrynin | 1.3 млн
Нікіта Добринін @nikitadobrynin | 1.3 млн
Леся Нікітюк @lesia_nikituk | 3.7 млн
Леся Нікітюк @lesia_nikituk | 3.7 млн
Олексій Дурнєв @aleksey_durnev | 509К
Олексій Дурнєв @aleksey_durnev | 509К
1/2
Зворотній відлік
До Нового року залишилось:
Готуємось разом
Під ялинку!
Прем'єра тижня
THE HARDKISS — Сестра
У кліпі знялася популярна акторка
Новорічний mood ​​​
А ви скучили за олів'є? Наталія Орейро — ТАК!
Must visit
Головні концерти грудня
Дозвілля для меломанів
Цитата дня

Мені дуже дивно за цим спостерігати і тут питання – хто ж головний корупціонер?

Юрій Нікітін український музичний продюсер
Скандал набирає обертів
Home alone
Будинок Кевіна можна орендувати
Скільки коштує житло Маккалістерів
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти