Метафора трансгендерності? Про що насправді Матриця і що відбувається у четвертій частині

Нарешті вийшло продовження культового фільму "Матриця: Воскресіння" з улюбленими Нео та Трініті. Я переглянула стрічку та готова поділитися з вами своїми враженнями (без спойлерів!)

Рецензія на фільм "Матриця: Воскресіння". / Фото: Kinomania Film Distribution

Схоже, що "Матриця: Воскресіння" – це остання велика кінопрем'єра 2021-го! Усі ці роки я думала, що повернення Нео та Трініті це щось нереальне. Але я помилялась. Режисер Лана Вачовські "оживила" фільм та присвятила четверту частину потужній силі кохання між героями Кіану Рівза та Керрі-Енн Мосс. Невже це сталось?!

"Ти береш синю пігулку – історія закінчується, ти прокидаєшся у своєму ліжку і віриш у те, у що хочеш вірити. Береш червону пігулку – ти опиняєшся в країні чудес і я покажу тобі, наскільки вона глибока". Сама з такими словами Морфеус відправив Нео у "прекрасний світ" комп'ютерних ілюзій 18 років тому.

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Кадр із "Матриці", перша частина. / Фото: Скріншот з YouTube

Ви тільки уявіть, у 1999 році вийшла перша частина науково-фантастичного бойовика про протистояння людей та машин (як же це давно було!). Тоді ж глядачі з усього світу були шоковані від екшн-сцен із уповільненням. Я ніколи не забуду епізод, як Нео ухиляється від куль, що летять

Нео ухиляється від куль. / Фото: Скріншот з YouTube

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Згодом вийшли ще дві частини фільму, які, чесно кажучи, не дуже захопили глядачів, але отримали доволі високий рейтинг. У продовжені вже з'явились повстанці з Зіона та численні контакти із персонажами, які стали втіленням програм.

Після третьої частини "Матриці" шанувальники розділились на два табори: одні були в захваті від усієї кінофілософії, інші відмовлялись приймати продовження. Очевидно, що "Матриця: Воскресіння" викличе ще більше бурхливих суперечок

За цю тривалу павзу змінилися актори, глядачі, світ та самі режисери "Матриці" – брати Вачовські стали..сестрами Ланою та Ліллі.

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Лана та Ліллі Вачовські. / Фото: Pinterest

Також у житті Вачовські сталася сумна подія, яка власне і вплинула на повернення бойовика. У режисерів померли батьки, і таке горе підштовхнуло Лану знайти втіху у "воскресінні" улюблених героїв. А от її сестра відмовилась працювати над створенням проєкту через особисті обставини.

Фільм "Матриця" про трансгендерів?

Так-так, можливо ви будете здивовані, але вся кіноісторія присвячена трансгендерам та гендерній ідентичності. Нещодавно Ліллі Вачовські зізнавалась, що вони з сестрою Ланою завжди вважали фільм транс-алегорією.

До речі, самі сестри заговорили про свою ідентичність кілька років тому: Лана зробила камінг-аут як трансжінка у 2012 році, а Ліллі – у 2016-му.

Як виявилось, дискомфорт, який зазнає головний герой Нео – це метафора гендерної дисфорії. А червона пігулка, яка дозволила герою побачити реальність такою, якою вона є, порівнюється з пігулками естрогену (жіночими гормонами, які приймають при зміні статі).

А ось союзниця Морфеуса Світч мала бути жінкою у світі Матриці та чоловіком – у реальності. Ось такі алегорії, які, ймовірно, не всі помітили 20 років тому та й про трансгендерність тоді не так гучно говорили.

Персонаж Світч. / Фото: Скріншот з YouTube

"Матриця: Воскресіння" – добре забуте старе

Якщо ви хочете подивитись четверту частину, раджу вам згадати попередні, бо ж у новій картині є чимало візуальних відсилок.

Огляд бойовика "Матриця: Воскресіння". / Фото: Kinomania Film Distribution

Одразу скажу вам, що фільм вражає своєю яскравою картинкою. Пам'ятає перші частини темно-зеленого відтінку? Їх більше немає. Все на високому сучасному рівні з чіткою та потужною графікою.

Найприємніше мені було побачити бажане возз'єднання Нео та Трініті, яким вже за 50. Тут дуже зіграло почуття ностальгії. Великий плюс, що персонажів не намагалися "омолодити" – у них сивина, морщини та і бойові сцени з їхньою участю скромніші. І це прекрасно!

Трініті та Нео. / Фото: Скріншот з YouTube

Також з'явились і нові актори, які замінили старих: Яхья Абдул-Матін II (нова версія Морфеуса), Джонатан Грофф (новий агент Сміт) та інші. Втім, вони на тлі вже знайомих нам героїв просто блякнуть і не достатньо розкриваються. Але менше з тим.

Огляд бойовика "Матриця: Воскресіння". / Фото: Kinomania Film Distribution

До речі, у фільмі появляється здоровий і навіть сміливий для нинішнього нестабільного кінобізнесу гумор, що висміює корпоративну культуру та зло капіталізму.

Посил фільму

На мою думку, четверта частина також об'єднала у собі ту естетику готики та кіберпанку, бойові мистецтва, комікси, філософію та релігію, але у більш сучасній інтерпретації. Я була рада знову побачити свою краш-пару Нео та Трініті і дещо повернутись у минуле

Огляд бойовика "Матриця: Воскресіння". / Фото: Kinomania Film Distribution

Ба більше, нова "Матриця" більш приземленіша і менш похмуріша. Також тут з'явилося місце гумору та оптимізму. Однозначно фанам науково-фантастичного бойовика та людям, які виросли на цьому фільмі, варто його переглянути і насолодитись грою улюблених акторів.

До речі, нещодавно ми писали огляд фільму "Людина-павук: Додому шляху нема". Детальніше про фільм – тут.