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Нова етика, ЛГБТ та надто багато суму: враження зірок від продовження "Сексу та міста"

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Анна Пономаренко Анна Пономаренко Team Lead Зірки Сьогодні
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7 лютого, 19:29
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Нещодавно світ побачив останню серію продовження серіалу "Секс та місто" – "І просто так...". Проєкт, знятий через 17 років після закінчення історії, одним шалено сподобався, інші ж були розчаровані
Монро, Аліна Гросу та Надія Хільська розповіли про свої враження від продовження культового "Сексу та міста"
Монро, Аліна Гросу та Надія Хільська розповіли про свої враження від продовження культового "Сексу та міста" / Фото: instagram.com/monritta, пресслужба, instagram.com/hilskaya_nadya

Сайт "Сьогодні" провів опитування серед українських знаменитостей – виявилося, серед них є ті, хто з нетерпінням чекали на продовження і вже подивилися весь серіал.

Творці "І просто так..." врахували так звані стандарти "нової етики" – у серіалі не просто активно обговорюються теми сексуальної орієнтації, ґендерної рівності, самоідентифікації та толерантності, а й одна з героїнь є небінарною персоною, в яку за сценарієм закохується заміжня Міранда.

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Стиль і дух "Сексу та міста", як пишуть багато глядачів у відгуках, було втрачено або просто змінено. Минув час, змінився світ, а разом з ним і головні героїні.

Ми поговорили з травесті-дівою Монро, українською співачкою Аліною Гросу та акторкою серіалу "Швидка" на НЛО TV Надією Хільською про те, чи сподобався їм серіал і який післясмак він залишив після перегляду.

Монро

Думка глядачів у всьому світі розділилася: одні обожнюють "І просто так...", інші відверто його хейтять. До речі, ми вже розповідали, чому деяким проєкт не сподобався. А ось Монро вважає, що хвиля хейту та критики на адресу серіалу надто перебільшена.

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Я дивилася із задоволенням, співпереживала героїням і під час якихось сцен навіть усміхалася. В цілому, характери героїнь залишилися колишніми, хіба що занадто перебільшені, але це художня серіальна вигадка в умовах американської реальності! Безглуздо переносити те, що відбувається на українську реальність, як і світові тренди, хоча добре, що ми про них знаємо і навіть обговорюємо. Але, історія Керрі та її подруг – це інша реальність, за якою залишається хіба що спостерігати з екрану, – каже Монро, – Що стосується "нової етики" – коли в Україні в середній школі запровадять уроки сексуальної освіти та толерантності, тоді й поговоримо.

Монро розповіла про продовження "Сексу у великому місті"
Монро розповіла про продовження "Сексу у великому місті"

Аліна Гросу

Співачка Аліна Гросу вважає серіал сумним, а особливо артистці забракло присутності Саманти, роль якої виконувала Кім Кеттролл.

Що мені завжди подобалося в "Сексі та місті", то це справжня, міцна жіноча дружба. В "І просто так" вона відчувається з особливою силою: героїні підтримують та допомагають одна одній. Героїні показують, що починати з чистого листа можна, попри все. При цьому залишаючись красивими, доглянутими, стильними та наповненими енергією. Засмутило, звичайно, як і багатьох, відсутність головної "запальнички" серіалу – Саманти і те, що серіал просякнуто сумною атмосферою. Тому можу рекомендувати цей серіал тим, у кого настрій посумувати, – каже Аліна.

Аліна Гросу вважає сумним серіал "І просто так..."
Аліна Гросу вважає сумним серіал "І просто так..." / Фото: instagram.com/alina_grosu

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Надія Хільська

Надія Хільська виявилася серед тих, кому нововведення у серіалі – не до душі.

Чесно кажучи, не розумію, навіщо потрібно було "напихати" його всіма цими нетрадиційними "штуками" – геї, лесбіянки, небінарні особистості, дівчинка-підліток, яка не відчуває себе дівчинкою. Звучить дуже різко для сучасних нравів, хоча я абсолютно толерантна, і в мене є друзі та знайомі різних орієнтацій. Але, чесно, коли навколо постійно звучить: "Будьте толерантними, будьте толерантними, будьте толерантними". Для мене це занадто! – обурюється актриса.

Надії Хільській не сподобалися нововведення серіалу
Надії Хільській не сподобалися нововведення серіалу / Фото: instagram.com/hilskaya_nadya

Надія також зізналася, що їй сумно бачити те, що зовнішність улюблених героїнь так змінилася з роками. З іншого боку, Хільська розуміє, що старіння – це абсолютно нормальний, але необоротний процес.

Були й світлі моменти – я, наприклад, дуже розчулилася і плакала, коли помирав містер Біг, коханий Керрі. Це було гірко, і ти розумієш, що від цього ніхто не застрахований. Живете купу років разом...Я теж зі своїм чоловіком цього квітня відзначатиму 15 років, як ми разом. І якщо замислитись, що рано чи пізно це може закінчитися, і закінчитися "так"… Загалом, життєво, часом сумно, часом красиво, але з толерантністю перебрали, – резюмувала Надія.

Раніше ми писали, що Синтія Ніксон підтримала "скасування" Кріса Нота у фінальній серії "І просто так".

До речі, легально переглянути всі серії "І просто так" ви можете на OLL.TV !

"І просто так"
дивiться на olltv
Дивитися

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Team Lead Зірки Сьогодні

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. В журналістиці з 2017 року. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

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