Нові таємниці та нові вбивства: огляд п'ятої серії серіалу "Зломовчання" з Ксенією Мішиною

В четвертої серії "Зломовчання" і детективи, і Ольга Романченко із журналістом Стрибором уже дізналися, хто стоїть за викраденнями юних дівчат, але п'ята серія показує, що не все так просто.
Про що розповість п'ята серія Зломовчання?
Здавалося б, у передостанньому епізоді все має стати на свої місця, але хочу зауважити, що у п'ятій серії творці вирішили заплутати глядачів та підкинути нових загадок.
На самому початку серії на глядачів чекає дивна сцена – чоловік-поліцейський, який б'є свою дружину за телефонну розмову. З ким вона говорила і про що – загадка. Але основний сенс, який одразу виходить на поверхню, у тому, що не всі копи гарні. Можливо, це якась метафора до того, що люди, які мають владу, не бояться ні закону, ні правосуддя.
Далі по темі
Про те, що до викрадень причетний давній бізнес-партнер чоловіка Ольги Романченко, у слідства не залишається жодних сумнівів – тест ДНК підтверджує, що Рокко був знайомий з убитими дівчатами. А одна з подруг убитих розповідає, що бізнесмен змушував їх спати із дорослими впливовими чоловіками за гроші на цигарки.
Щоб з'ясувати нові деталі про те, як неповнолітні потрапляли до Хорватії, Ольга Романченко та Стрибор приїжджають до Києва. Бізнес-леді намагається діяти потай і нікого не сповіщає про приїзд.
Романченко має намір поговорити з Віктором, який і знайомив дівчат із викрадачами. Поки Ольга намагається розслідувати сміття Каті, сестра вважає саме її причиною всіх бід.
Та головну таємницю Ольги Романченко розкриє українська поліція. Поки хорватські поліцейські чекають дані про Кату від українських колег, ті намагаються "підчистити" всю інформацію про дівчину та її зникнення. Випадково в одному з документів начальник поліції розкриває секрет родини Романченко та дізнається, що Катя – дочка Ольги.
І якщо ви уважно дивилися четверту серію, стане зрозуміло, чому Катя вважала мамою саме Ольгу.
Зрадник серед своїх
Замість слідів злочинці намагаються не лише в Україні, а й у Хорватії. Шеф поліції, якому слідчі розкривають всю інформацію про перебіг розслідування, є можливим співучасником.
Підозрювати про те, що начальник поліції зрадник починають колеги, поле того, як він пропонує м дуже дивний і неефективний план упіймання злочинця. Крім того, детективи Володимир і Весна дізнаються, що хтось стер усі дані про вбитих дівчат з бази даних.
Вбивства не закінчуються
Будьте готові, що в п'ятому епізоді на нас знову чекає вбивство. І не одне. Ольга Романченко позбудеться головного свідка – Віктора. І хоча фотограф встигає розповісти частину інформації Романченка, головний секрет він забирає із собою. Балакучого свідка вбивають свої ж.
За ним гине і помічник Ольги, колишній поліцейський, який допоміг вийти на слід злочинців.
Тепер Ольга та Стрибор залишаються в Києві віч-на-віч із небезпечним розслідуванням дитячої работоргівлі.
До речі, нещодавно ми особисто поспілкувалися з одним із авторів серіалу, який розповів, чому герої "Зломовчання" так часто матюкаються і що чекає далі .