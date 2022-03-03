Зірки
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторгнення РФ 🇪🇺 Україна в ЄС 🎒 Тривожна валізка 🚨 Руйнування Харкова
Поиск на segodnya.ua

Скандали Єгорової

Що з королевою?

План Бобула

Близнюки Джей Ло

Велика прогулянка

Концерт ОЕ
СЬОГОДНІ Зірки Кінострічка

OLL.TV відкрив вільний доступ до українських телеканалів

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Team Lead Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
3 березня, 19:10
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
На початку цього тижня стрімінговий сервіс OLL.TV відкрив вільний доступ до більш ніж 30 телеканалів
OLL.TV відкрив вільний доступ до більш ніж 30 телеканалів
OLL.TV відкрив вільний доступ до більш ніж 30 телеканалів / Фото: oll.tv

Українці можуть дивитися онлайн українські національні та регіональні телеканали та отримувати достовірну інформацію без реєстрації та оплати у додатку OLL.TV на Smart TV, смартфонах/планшетах Android/IOS, смарт-приставках та на сайті https://oll.tv.

OLL.TV надає безкоштовний доступ до 30 телеканалів
OLL.TV надає безкоштовний доступ до 30 телеканалів / Фото: oll.tv

Реклама

Тут і новини, і канали з іншим актуальним на сьогоднішній день контентом, включаючи дитячі мультфільми, програми, фільми.

Список відкритих каналів: Україна, Україна 24, ICTV, 1+1, 2+2, СТБ, НЛО TV, Новий канал, Інтер, Еспресо TV, Прямий, UA:Перший, UA:Культура, UA:Київ, ТРК Київ, Enter-фільм, ТЕТ , НТН, К1, К2, РАДА, 5 канал, 24 канал, Індіго TV, М1, Мега, Піксель, XSPORT, ПлюсПлюс, Zoom TV та всі регіональні канали.

Все буде Україна!

Реклама

Нашу країну підтримують тисячі людей у всьому світі. Наприклад, британський актор Люк Еванс підтримав Україну та засудив архаїчну ідеологію російського агресора. Не забуваємо також, що і герцоги Кембриджські висловлювалися про війну в Україні, незважаючи на правила у королівській сім'ї.

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Team Lead Зірки Сьогодні

В журналістиці з 2017 року. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач.

Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в Тelegram Пiдпишись на RSS-канал Гугл новости Life Сьогоднi на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Наші янголи-охоронці

Той, хто пройшов крізь вогонь. Сапер-матрос підірвав міст разом із собою, щоб зупинити танки РФ.

Герої не вмирають!
Історії звитяг
Сумські партизани. Залізничники Руслан Аристархов і Артем Кисельов без зброї, але за допомогою кмітливості захопили ворожий БТР та двох російських військових із екіпажу. УЗ готує подання до нагородження своїх героїв.
Слава Україні!
Топ YouTube
ТОП-10 найпопулярніших відео на YouTube
1
Baby Shark Dance Baby Shark Dance
10,2 млрд
2
Despacito Despacito
7,75 млрд
3
Johny Johny Yes Papa Johny Johny Yes Papa
6,18 млрд
4
Shape of You Shape of You
5,62 млрд
5
See You Again See You Again
5,42 млрд
6
Bath Song Bath Song
5,01 млрд
7
Learning Colors – Colorful Eggs on a Farm Learning Colors – Colorful Eggs on a Farm
4,56 млрд
8
Masha and the Bear – Recipe for Disaster Masha and the Bear – Recipe for Disaster
4,48 млрд
9
Phonics Song with Two Words Phonics Song with Two Words
4,47 млрд
10
Uptown Funk Uptown Funk
4,47 млрд
Follow the ЗІРКИ
На кого підписатись
Наомі Кемпбелл @naomi | 12,1 млн
Наомі Кемпбелл @naomi | 12,1 млн
Гайді Клум @heidiklum | 9 млн
Гайді Клум @heidiklum | 9 млн
Тайра Бенкс @tyrabanks | 6,9 млн
Тайра Бенкс @tyrabanks | 6,9 млн
Сінді Кроуфорд @cindycrawford | 6 млн
Сінді Кроуфорд @cindycrawford | 6 млн
Клаудія Шиффер @claudiaschiffer | 1,6 млн
Клаудія Шиффер @claudiaschiffer | 1,6 млн
1 /2
Цитата дня

Я почуваюсь українцем, а тільки потім людиною, яка виросла в Америці

Цитата на segodnya.ua
Макс Чмерковський Хореограф, танцюрист
Читати інтерв'ю

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти