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Після 3-річної перерви сліпі монстри знову напали на людей

Даріна Алєксєєва Даріна Алєксєєва Редакторка
13 серпня, 18:47
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Через кілька місяців після тріумфу в прокаті на сервісі OLL.TV вийшло продовження одного з кращих хоррорів десятиліття – Тихе місце 2
Кадр з фільму "Тихе місце 2"
Кадр з фільму "Тихе місце 2" / Фото: themoviedb.org

Перший фільм, знятий Джон Красінскі в 2018 році, отримав схвальні відгуки критиків і полюбився глядачам. Другу частину чекали ще минулого року, але через пандемію її вихід в широкий прокат перенесли на 2021-й. Уже відомо, що фінальна частина трилогії вийде наступного року.

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У другому фільмі до акторського складу на чолі з приголомшливою Емілі Блант приєднується не менш приголомшливий Кіліан Мерфі. Продовження історії дивіться на OLL.TV.

Фільм "Тихе місце 2" – доступний онлайн на OLL.TV
Фільм "Тихе місце 2" – доступний онлайн на OLL.TV / Фото: themoviedb.org

Сюжет фільму "Тихе місце 2"

Постапокаліптичне майбутнє. Практично все населення Землі знищено сліпими інопланетними монстрами, які знаходять своїх жертв по звуку. Сім'я Ебботів змушена була навчитися жити в повній тиші в своєму притулку, але постійно дотримуватися беззвучності дуже важко й низка помилок призводить до того, що кілька її членів гине. Справа ускладнюється ще й тим, що у героїні народжується малюк, якого змусити мовчати практично неможливо. Після атаки монстрів на їхній будинок, мати з трьома дітьми змушена шукати нове безпечне місце ...

"Тихе місце 2"
дивiться на olltv
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Даріна Алєксєєва
Даріна Алєксєєва Редакторка

Автор текстів lifestyle-тематики і сценарист з досвідом роботи понад 5 років. Раніше працювала редактором сайту телеканалу "Україна", сценаристом відомих телевізійних проектів, кількох короткометражних фільмів. На даний момент допомагає читачам бути в курсі всіх головних подій у світі кіно і ТБ, пише про культурні події та розваги.

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Цитата дня

Я порівнюю себе не з дівчатками з глибинки, яким, звичайно, було важче, це очевидно. Я дивлюся на мультимільйонерів, які теж чиїсь сини і дочки. І в порівнянні з ними, я боролася за все сама, я всього досягла сама. І не можна це знецінювати тільки через моє прізвище. Якби його не було, я досягла б рівно того ж, може пізніше, але своє я забрала б.

Ксенія Собчак журналіст, ведуча
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