Після 3-річної перерви сліпі монстри знову напали на людей

Перший фільм, знятий Джон Красінскі в 2018 році, отримав схвальні відгуки критиків і полюбився глядачам. Другу частину чекали ще минулого року, але через пандемію її вихід в широкий прокат перенесли на 2021-й. Уже відомо, що фінальна частина трилогії вийде наступного року.
У другому фільмі до акторського складу на чолі з приголомшливою Емілі Блант приєднується не менш приголомшливий Кіліан Мерфі. Продовження історії дивіться на OLL.TV.
Сюжет фільму "Тихе місце 2"
Постапокаліптичне майбутнє. Практично все населення Землі знищено сліпими інопланетними монстрами, які знаходять своїх жертв по звуку. Сім'я Ебботів змушена була навчитися жити в повній тиші в своєму притулку, але постійно дотримуватися беззвучності дуже важко й низка помилок призводить до того, що кілька її членів гине. Справа ускладнюється ще й тим, що у героїні народжується малюк, якого змусити мовчати практично неможливо. Після атаки монстрів на їхній будинок, мати з трьома дітьми змушена шукати нове безпечне місце ...
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