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Приборканню норовистого – 41 рік. Які сцени з фільму були вирізані перед показом у СРСР

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Team Lead Зірки Сьогодні
20 грудня, 20:17
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Сьогодні виповнюється рівно 41 рік з моменту виходу легендарного фільму з Адріано Челентано та Орнеллою Муті – "Приборкання норовистого"
/ Фото: скриншот, Колаж: Сьогодні

Вперше фільм вийшов на екрани 20 грудня 1980 року. Публіку відразу ж зачарувала гра акторів та хімія між харизматичним Адріано Челентано та визнаною красунею Орнеллою Муті.

"Сьогодні" пропонують згадати цю кінострічку, а заразом дізнатися – які сцени були вирізані з фільму перед тим, як він вийшов на екрани в СРСР.

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Фільм режисерів Франка Кастеллано та Джузеппе Моччіа був схвалений та дозволений до показу, проте дещо в ньому чиновники вважали зайвим. На їхню думку, деякі сцени могли "шокувати" радянських громадян та були вирізані з кінострічки.

Гола Ліза

За сюжетом фільму, головна героїня Ліза, прямуючи до Мілана через невелике містечко, зупиняється на заправці. Там Ліза вирішила оголитися перед Еліа у виконанні Челентано. Цю сцену спостерігав шокований працівник заправної станції. Накинувши блузу, Ліза поїхала, не заплативши.

Фото: кадр з фільму

Теля

З незрозумілих причин радянським глядачам вирішили не показувати сцену отелення корови.

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Фото: кадр з фільму

Спроби спокуси

Весь фільм Ліза намагалася зачарувати Еліа – на які хитрощі тільки не йшла дівчина! В одній зі сцен вона роздяглася...

Фото: кадр з фільму

...і лягла в ліжко до головного героя. Цей момент теж був вирізаний

Фото: кадр з фільму

Бійка із суперницею

В одній зі сцен Еліа обідав із Лізою та її приятелькою, яка виявляла знаки уваги до чоловіка. Темпераментна головна героїня вирішила провчити конкурентку, накинувшись на неї із кулаками. І це також не показали глядачам СРСР!

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Фото: кадр з фільму

Полювання

Здавалося б, ця сцена досить необразлива, але все одно щось пішло не так: момент, коли Еліа своїми пострілами вибиває рушниці з рук мисливців, тим самим не дозволяючи їм вбити качок, теж був видалений з кінострічки.

Фото: кадр з фільму

А поки ви побігли шукати, де можна подивитися "Приборкання норовистого" і ностальгувати, пропонуємо вам поглянути на список із п'яти новорічних фільмів – суперваріант для вихідних з чашкою какао та гарною компанією.

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Team Lead Зірки Сьогодні

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. В журналістиці з 2017 року. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

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