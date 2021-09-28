Він Дізель вирушить на рідну планету

Знаменитий актор Він Дізель, який грає головну роль в серії блокбастерів "Хроніки Ріддіка", не на жарт заінтригував глядачів. Усі вже давно чекають виходу четвертої частини

Він Дізель у фільмі "Ріддік" (2013) / Фото: themoviedb.org

На офіційній сторінці в Instagram Вин Дизель розмістив пост про відмінну роботу своєї команди над четвертим фільмом франшизи Ріддіка "Фурія", натякнувши, що вона набагато ближче, ніж може здатися та опублікував фотографію головного героя.

Ще у 13-му році актор казав в інтерв'ю: "Нам треба дістатися до Андерверса. Я цього чекаю і вірю, що так потрібно. Потрібно пройти Андерверс, щоб потрапити на Фурію".

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Він Дізель анонсував зйомки продовження "Ріддіка" / Фото: instagram.com/vindiesel

Щоб скрасити очікування нової частини та згадати на чому завершилася історія, пропонуємо подивитися останній фільм франшизи "Ріддік" на OLL.TV:

[OLLTV text="Ріддік"; link=https://oll.tv/uk/films/658082-riddik?utm_campaign=oll_inclusive_segodnya&utm_source=segodnya&utm_medium=main_page_films&utm_content=riddik_27092021 ;]

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