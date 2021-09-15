Оскар Айзек і Джессіка Честейн влаштували сцену у всіх на виду

Ідея рімейку "Сцен з подружнього життя" належить Даніелю Бергману, синові шведського майстра. Режисером проєкту виступив Хага Леві ("Пацієнти", "Коханці"), а головні ролі виконали Оскар Айзек і Джессіка Честейн, які раніше вже грали подружню пару в кримінальній драмі "Найжорстокіший рік".
З огляду на особливу "хімію" між Оскаром і Джесікою, які дружать вже майже два десятиліття, проєкт можна сміливо назвати серед основних претендентів на "Еммі" і "Золотий глобус". На території України серіал доступний для перегляду на сервісі OLL.TV.
У новій версії драми дія розгортається в сучасній Америці. У центрі сюжету – стосунки сімейної пари Міри і Джонатана. Вона – керівниця великої компанії, амбітна й успішна. Він – розсудливий професор філософії, який погодився на роль няні для їхньої дочки. Вони розлучаються після 10 років разом, але розуміють, що їхні почуття ще живі.
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