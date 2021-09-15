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Оскар Айзек і Джессіка Честейн влаштували сцену у всіх на виду

Даріна Алєксєєва Даріна Алєксєєва Редакторка розділу "Зірки"
15 вересня, 15:13
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13 вересня відбулася прем'єра одного з найочікуваніших серіалів цієї осені – "Сцени з подружнього життя", що є рімейком культового фільму Інгмара Бергмана 1973 року
Кадр із серіалу «Сцени з подружнього життя»
Кадр із серіалу «Сцени з подружнього життя» / Фото: themoviedb.org

Ідея рімейку "Сцен з подружнього життя" належить Даніелю Бергману, синові шведського майстра. Режисером проєкту виступив Хага Леві ("Пацієнти", "Коханці"), а головні ролі виконали Оскар Айзек і Джессіка Честейн, які раніше вже грали подружню пару в кримінальній драмі "Найжорстокіший рік".

З огляду на особливу "хімію" між Оскаром і Джесікою, які дружать вже майже два десятиліття, проєкт можна сміливо назвати серед основних претендентів на "Еммі" і "Золотий глобус". На території України серіал доступний для перегляду на сервісі OLL.TV.

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Оскар Айзек і Джессіка Честейн в серіалі "Сцени з подружнього життя"
Оскар Айзек і Джессіка Честейн в серіалі "Сцени з подружнього життя" / Фото: themoviedb.org

У новій версії драми дія розгортається в сучасній Америці. У центрі сюжету – стосунки сімейної пари Міри і Джонатана. Вона – керівниця великої компанії, амбітна й успішна. Він – розсудливий професор філософії, який погодився на роль няні для їхньої дочки. Вони розлучаються після 10 років разом, але розуміють, що їхні почуття ще живі.

"Сцени з подружнього життя"
дивiться на olltv
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Даріна Алєксєєва
Даріна Алєксєєва Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів lifestyle-тематики і сценарист з досвідом роботи понад 5 років. Раніше працювала редактором сайту телеканалу "Україна", сценаристом відомих телевізійних проектів, кількох короткометражних фільмів. На даний момент допомагає читачам бути в курсі всіх головних подій у світі кіно і ТБ, пише про культурні події та розваги.

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