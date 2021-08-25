Режисер Мої думки Тихі Антоніо Лукич зняв мініфільм про Одесу на новий смартфон Xiaomi (відео)

У короткому фільмі, повністю знятому на флагманський смартфон Mi 11 Ultra, режисер хіта "Мої думки Тихі" пропонує подивитися на Одесу його очима

Антоніо Лукич зняв ролик про Одесу на смартфон Mi 11 Ultra / Фото: пресслужба

Спеціально для всіх шанувальників кіно, компанія Xiaomi в рамках Одеського міжнародного кінофестивалю, який завершився 21 серпня, представила колаборації з відомим українським режисером Антоніо Лукичем. Він є автором однієї з найуспішніших авторських комедій в історії українського кіно "Мої думки тихі", яка підкорила глядачів навіть за кордоном.

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У результаті вийшов зворушливий мініфільм, повністю знятий за допомогою флагманського смартфона Xiaomi – Mi 11 Ultra. У короткометражці глядач погляне на Одесу крізь призму дитячих вражень режисера. Саме в цьому місті він знайомився з кіно, а потім – познайомив глядача зі своїм кіно – комедією "Мої думки тихі". У 2019 на Одеському МКФ фільм отримав приз глядацьких симпатій, премію FIPRESCI, премію за кращу акторську роботу і спеціальну премію журі.

Саме завдяки найкращій в лінійці Xiaomi потрійній камері флагмана Mi 11 Ultra стало можливим повністю зняти цю кінороботу на смартфон. Усі три об'єктиви камери підтримують зйомку 8К-відео з частотою 24 кадр/с, забезпечуючи чудову якість зображення і точне відтворення світла і тіні. З камерою Mi 11 Ultra можна знімати віддалені об'єкти і ті, що швидко рухаються, знімати в умовах недостатнього освітлення і вночі – усе це дозволило режисерові повністю втілити свої творчі ідеї в мініфільмі.

Мені було цікаво, чи може смартфон стати повноцінним супутником в ліричних подорожах та моїх непомітних спостереженнях за реальністю. Варто сказати, що смартфон Xiaomi Mi 11 Ultra відмінно впорався з цією роллю. Якби подібний телефон з трьома камерами та величезною пам'яттю випустили 10 років тому, впевнений, половина моїх студентських фільмів могла б спокійно зніматися саме на нього, – поділився враженнями режисер Антоніо Лукич.

До 30-річчя незалежності України на даху столичного "ЦУМу" пройшов показ фільму "Мої думки тихі". Як це було – дивіться в ролику:

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