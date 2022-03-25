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Як пройде церемонія Оскар-2022 на фоні війни в Україні (відео)

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25 березня, 22:30
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Церемонія нагородження кінопремією відбудеться вночі 28 березня
На "Оскарі-2022" говоритимуть про Україну
На "Оскарі-2022" говоритимуть про Україну / Фото: The Guardian, Oscars

Незабаром відбудеться одна з головних подій кіномистецтва – 94-а церемонія вручення нагород премії "Оскар". Наразі практично будь-яка культурна подія у світі не минає без згадки України – зірки висловлюють підтримку нашій країні, збирають пожертвування для допомоги постраждалим українцям.

Цими днями в Голлівуді йдуть останні приготування до "Оскару-2022", червона доріжка на місці, а селебрітіс обирають вбрання для урочистого виходу. Та вторгнення росії в Україну буквально витає в повітрі, перетворюючи будь-який івент на "бенкет під час чуми".

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Організатори кінопремії зараз думають, як підтримати Україну під час церемонії, яку дивитимуться в багатьох країнах. Про це йдеться у сюжеті AFP.

Ми говоритимемо про війну в Україні, звичайно ж, з дуже особистого погляду на шоу, і я впевнена, що артисти говоритимуть про це, – поділилася виконавча директорка Академії Дон Гадсон.

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СЕО кіноакадемії також зазначила, що голоси зірок зараз дуже важливі, мистецтво в темні часи стає найважливішим. Тому, під час церемонії "Оскар" цього року говоритимуть про Україну та війну, яка триває вже понад місяць.

Раніше ведуча церемонії цього року і акторка Емі Шумер сказала, що збирається привернути увагу до війни росії в Україні під час "Оскару", адже до заходу буде прикуто багато очей. Вона також запропонувала зробити онлайн-включення з президентом Зеленським між нагородженнями.

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Нагадаємо, що вже багато західних знаменитостей підтримали Україну. Так, Шон Пенн, який застав перші дні повномасштабного вторгнення росії в Україну, допомагає українським біженцям, які прибувають до Польщі.

Бенедикт Камбербетч розгорнув український прапор на кінопремії у Санта-Барбарі. Зірка "Вікінгів" Кетрін Винник створила фонд, аби допомагати українцям.

Крістен Стюарт на премії Spirit Awards підтримала Україну і разом із ведучими показала фак путіну.

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