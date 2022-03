Як пройде церемонія Оскар-2022 на фоні війни в Україні (відео)

Незабаром відбудеться одна з головних подій кіномистецтва – 94-а церемонія вручення нагород премії "Оскар". Наразі практично будь-яка культурна подія у світі не минає без згадки України – зірки висловлюють підтримку нашій країні, збирають пожертвування для допомоги постраждалим українцям.

Цими днями в Голлівуді йдуть останні приготування до "Оскару-2022", червона доріжка на місці, а селебрітіс обирають вбрання для урочистого виходу. Та вторгнення росії в Україну буквально витає в повітрі, перетворюючи будь-який івент на "бенкет під час чуми".

Організатори кінопремії зараз думають, як підтримати Україну під час церемонії, яку дивитимуться в багатьох країнах. Про це йдеться у сюжеті AFP.

