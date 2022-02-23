Американське видання повідомило про смерть Єлизавети II

Новина з'явилася у Instagram американського видання Hollywood Unlocked

Американське видання поширило фейк про смерть королеви Британії / Фото: REUTERS

У публікації видання посилалося на джерела, наближені до королівської сім'ї.

Вона мала прийти на весілля редактора британського журналу Vogue Едварда Еннінфула, але була знайдена мертвою.

Скріншот: Instagram

Британський журналіст Рікардо Брукс у Twitter спростував новину.

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ВВС повідомить про це першою, як тільки її особистий секретар поінформує прем'єр-міністра. Існує ретельно розроблений план щодо оголошення її смерті.

Скріншот: Twitter

Зі свого боку, головний редактор видання Hollywood Unlocked Джейсон Лі продовжує наполягати, що новина про смерть королеви не чутки.

Ми не публікуємо брехню, і я завжди ручаюся за свої джерела. Чекаємо на офіційне оголошення з палацу.

Скріншот: Twitter

Нагадаємо, у ЗМІ не перший день обговорюють стан здоров'я королеви. Нещодавно Єлизавета II заразилася коронавірусом. Як повідомляють представник Букінгемського палацу, хвороба протікає у легкій формі. Раніше королева розповіла про проблеми з ногами.

Додамо, Єлизавета II найдовше править і є найстаршим монархом Британії. Цього року вона святкує 70-річний ювілей правління.