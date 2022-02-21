Зірки
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
⛔ Визнання "ЛДНР" Росією 🔴 Загострення в ООС 🚨 Евакуація з Донбасу до Росії 🎤 Хто поїде на Євробачення?
Поиск на segodnya.ua

Скандальний Нацвідбір

Періс тоді і зараз

Фріске вагітна

Стужук зганьбилася

Велика прогулянка

Роман Мендель
СЬОГОДНІ Зірки Монархи

Архівні світлини Єлизавети II за часів її служби в армії: як виглядала королева у формі

Інна Петрова Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
21 лютого, 17:18
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Її Величність була першою жінкою серед членів королівської сім'ї, яка служила в армії
Королева Єлизавета під час Другої світової війни
Королева Єлизавета під час Другої світової війни / Фото: instagram.com/theroyalfamily, twitter.com/fany_prvc

1945 року Єлизавета II служила в Жіночому допоміжному територіальному корпусі, який був підрозділом британської армії під час Другої світової війни.

Тоді 18-річна спадкоємиця Георга VI стала другим молодшим офіцером збройних сил. Вона буквально просила батька дозволити їй служити в армії.

Реклама

Єлизавета II отримала звання лейтенанта та кваліфікацію пілота
Єлизавета II отримала звання лейтенанта та кваліфікацію пілота / Фото: twitter.com/fany_prvc

Елізабет Віндзор пройшла навчання в Лондоні на механіка та водія військової вантажівки.

У 1945 році принцеса Єлизавета пройшла навчання у FANY/ATS на водія та автомеханіка
У 1945 році принцеса Єлизавета пройшла навчання у FANY/ATS на водія та автомеханіка / Фото: twitter.com/fany_prvc

Реклама

Королева залишається єдиною жінкою-членом британської королівської сім'ї, яка вступила до збройних сил, і єдиним живим главою держави, що брала участь у Другій світовій війні.

Єлизавета II служила у британській армії
Єлизавета II служила у британській армії / Фото: instagram.com/theroyalfamily

Завдяки своєму неймовірному військовому послужному списку відважна Єлизавета II стала адміралом морського кадетського корпусу, головнокомандувачем армійськими кадетськими силами і головнокомандувачем авіаційного навчального корпусу.

Реклама

Днями стало відомо, що 95-річна Єлизавета II підхопила ковід. Очевидно, що монархиня заразилася від сина – принца Чарльза, який отримав невтішний діагноз раніше.

Наразі за здоров'ям 95-річної королеви ретельно стежать лікарі.

Інна Петрова
Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в Тelegram Пiдпишись на RSS-канал Гугл новости Life Сьогоднi на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Rich stars
ТОП-5 найбагатших зірок світу
1
Джордж Лукас Джордж Лукас
$8.32 млрд
2
Стівен Спілберг Стівен Спілберг
$7.95 млрд
3
Каньє Вест Каньє Вест
$6.8 млрд
4
Опра Вінфрі Опра Вінфрі
$3.5 млрд
5
Ріанна Ріанна
$1.7 млрд
Follow the ЗІРКИ
На кого підписатись
Наомі Кемпбелл @naomi | 12,1 млн
Наомі Кемпбелл @naomi | 12,1 млн
Гайді Клум @heidiklum | 9 млн
Гайді Клум @heidiklum | 9 млн
Тайра Бенкс @tyrabanks | 6,9 млн
Тайра Бенкс @tyrabanks | 6,9 млн
Сінді Кроуфорд @cindycrawford | 6 млн
Сінді Кроуфорд @cindycrawford | 6 млн
Клаудія Шиффер @claudiaschiffer | 1,6 млн
Клаудія Шиффер @claudiaschiffer | 1,6 млн
1 /2
Doodle Сьогодні
21 лютого. Едвін Ленд. Цього дня 75 років тому засновник корпорації "Поляроїд" продемонстрував Американському Оптичному товариству перший у світі миттєвий фотоапарат…
Історія дня - за хвилину
Sexy Тіна
Як вам "зоряне" вбрання Тіни?

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти