Архівні світлини Єлизавети II за часів її служби в армії: як виглядала королева у формі

Її Величність була першою жінкою серед членів королівської сім'ї, яка служила в армії

Королева Єлизавета під час Другої світової війни / Фото: instagram.com/theroyalfamily, twitter.com/fany_prvc

1945 року Єлизавета II служила в Жіночому допоміжному територіальному корпусі, який був підрозділом британської армії під час Другої світової війни.

Тоді 18-річна спадкоємиця Георга VI стала другим молодшим офіцером збройних сил. Вона буквально просила батька дозволити їй служити в армії.

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Єлизавета II отримала звання лейтенанта та кваліфікацію пілота / Фото: twitter.com/fany_prvc

Елізабет Віндзор пройшла навчання в Лондоні на механіка та водія військової вантажівки.

У 1945 році принцеса Єлизавета пройшла навчання у FANY/ATS на водія та автомеханіка / Фото: twitter.com/fany_prvc

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Королева залишається єдиною жінкою-членом британської королівської сім'ї, яка вступила до збройних сил, і єдиним живим главою держави, що брала участь у Другій світовій війні.

Єлизавета II служила у британській армії / Фото: instagram.com/theroyalfamily

Завдяки своєму неймовірному військовому послужному списку відважна Єлизавета II стала адміралом морського кадетського корпусу, головнокомандувачем армійськими кадетськими силами і головнокомандувачем авіаційного навчального корпусу.

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Днями стало відомо, що 95-річна Єлизавета II підхопила ковід. Очевидно, що монархиня заразилася від сина – принца Чарльза, який отримав невтішний діагноз раніше.

Наразі за здоров'ям 95-річної королеви ретельно стежать лікарі.