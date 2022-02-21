Архівні світлини Єлизавети II за часів її служби в армії: як виглядала королева у формі

1945 року Єлизавета II служила в Жіночому допоміжному територіальному корпусі, який був підрозділом британської армії під час Другої світової війни.
Тоді 18-річна спадкоємиця Георга VI стала другим молодшим офіцером збройних сил. Вона буквально просила батька дозволити їй служити в армії.
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Елізабет Віндзор пройшла навчання в Лондоні на механіка та водія військової вантажівки.
Королева залишається єдиною жінкою-членом британської королівської сім'ї, яка вступила до збройних сил, і єдиним живим главою держави, що брала участь у Другій світовій війні.
Завдяки своєму неймовірному військовому послужному списку відважна Єлизавета II стала адміралом морського кадетського корпусу, головнокомандувачем армійськими кадетськими силами і головнокомандувачем авіаційного навчального корпусу.
Днями стало відомо, що 95-річна Єлизавета II підхопила ковід. Очевидно, що монархиня заразилася від сина – принца Чарльза, який отримав невтішний діагноз раніше.
Наразі за здоров'ям 95-річної королеви ретельно стежать лікарі.