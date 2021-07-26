Що відомо про племінницю принцеси Діани, яка вийшла заміж за мільйонера

Леді Кітті Спенсер вийшла заміж за британського мільйонера Майкла Льюїса. Ця подія привернула увагу преси і всіх шанувальників королівської родини

Леді Кітті Спенсер: біографія племінниці принцеси Діани / Фото: Сьогодні

Кітті Спенсер – модель і британська аристократка, яка встигла стати відомою в тому числі завдяки колаборації з брендом Dolce & Gabanna. У нашому матеріалі пропонуємо дізнатися цікаві факти з біографії Кітті, яка зіграла пишне весілля в Італії.

Кітті Спенсер: дитинство

Повне ім'я Леді Кітті Спенсер – Леді Катріна Елеонор Спенсер, після заміжжя – Льюїс. Кітті Спенсер – дочка рідного брата покійної принцеси Діани, Чарльза Спенсера, і його першої дружини, моделі Вікторії Локвуд. Кітті – двоюрідна сестра принців Вільяма і Гаррі.

Леді Кітті Спенсер в дитинстві / Фото: instagram/kitty.spencer

Спенсер народилася в 1990 році в Лондоні, але виросла в Кейптауні, ПАР. Після розлучення батьків в 1997 році Кітті проводила час то з батьком у Великобританії, то з матір'ю в ПАР.

Перший модельний досвід у Кітті відбувся в 1992 році, коли вона разом зі своєю матір'ю з'явилася на обкладинці Harper's Bazaar UK. Мало хто міг припустити, що в майбутньому Кітті продовжить займатися модельним бізнесом.

Леді Кітті Спенсер в дитинстві / Фото: instagram/kitty.spencer

Кітті Спенсер: вища освіту

У старшій школі в Кейптауні Кітті вивчала психологію, політику і літературу. Пізніше вона поїхала вивчати історію мистецтв у Флоренцію, де вивчила італійську мову. У 2012 році вона отримала ступінь магістра в галузі управління брендами класу люкс в Університеті Ріджентс у Лондоні.

Леді Кітті Спенсер / Фото: instagram/kitty.spencer

Кітті Спенсер: модельна кар'єра

Спенсер професійно стала займатися модельним бізнесом в 2015 році, у віці 24 років, що досить пізно, як для моделі.

У 2017 році Спенсер брала участь в показі Dolce & Gabbana під час Тижня моди в Мілані і в їхньому різдвяному показі в Harrods. У тому ж році вона з'явилася на червневій обкладинці Hello! Fashion Monthly, а також на обкладинці Vogue Japan.

Леді Кітті Спенсер / Фото: instagram/kitty.spencer

Спенсер став послом бренду BVLGARI в травні 2018 року. У тому ж році знову вийшла на подіум під час показу Dolce & Gabbana в рамках Тижня моди. До слова, всі весільні наряди Кітті були зшиті Dolce & Gabbana на замовлення.

Кітті Спенсер: особисте життя

Про особисте життя аристократки до недавнього часу нічого не було відомо. У 2020 році Леді Кітті Спенсер оголосила про свої заручини з мільйонером Майклом Льюїсом, який старший за неї на 32 роки.

Льюїс – британський бізнесмен, родом з ПАР. Він є головою Foschini Group, південноафриканської компанії з роздрібної торгівлі одягом.

Майкл Льюїс і Леді Кітті Спенсер / Фото: instagram.com/madameei

Нагадаємо, батько Кітті Спенсер, Чарльз Спенсер, раніше опублікував рідкісне дитяче фото принцеси Діани.