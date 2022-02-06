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Єлизавета II хоче, щоб дружина принца Чарльза стала королевою

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Team Lead Зірки Сьогодні
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6 лютого, 13:40
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Королева, виступаючи напередодні святкування 70-річчя на престолі, вперше публічно підтримала Каміллу, герцогиню Корнуольську. Камілла – друга дружина принца Чарльза
Камілла, герцогиня Корнуольська, отримає титул королеви-консорту Великої Британії
Камілла, герцогиня Корнуольська, отримає титул королеви-консорту Великої Британії / Фото: Getty Images

Королева Єлизавета, яка нещодавно вперше за тривалий час з'явилася на публіці, офіційно зголосилася нагородити Каміллу титулом королеви-консорту. Офіційну заяву монарха було опубліковано у низці закордонних ЗМІ, включаючи People.

Герцогиня Корнуольська отримає свій титул тоді, коли на престол зійде принц Чарльз – старший син королеви Єлизавети II та її покійного чоловіка, принца Філіпа.

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Камілла, герцогиня Корнуольська, отримає титул королеви-консорту
Камілла, герцогиня Корнуольська, отримає титул королеви-консорту / Фото: instagram.com/clarencehouse, instagram.com/theroyalfamily

В офіційній заяві Єлизавети II йдеться, що "коли настане час", її син Чарльз стане королем. Королева також сподівається, що Чарльзу та Каміллі буде надано "таку саму підтримку, як і їй".

Я щиро бажаю, щоб, коли настане час, Камілла стала королевою-консортом і продовжувала нести свою вірну службу", – заявила Її Величність.

95-річна королева Єлизавета стала першим британським монархом, який відзначив платиновий ювілей правління. Вона зійшла на престол 6 лютого 1952 року.

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Раніше ми повідомляли про те, що територія Віндзорського замку стане безпольотною зоною для захисту королеви Єлизавети.

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Team Lead Зірки Сьогодні

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. В журналістиці з 2017 року. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

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