Рік без принца Філіпа: рідкісні кадри королеви Єлизавети з чоловіком

Високоповажний герцог Единбурзький пішов із життя у віці 99 років , не доживши кілька місяців до свого сторіччя.
У день пам'яті герцога на офіційних сторінках королівської родини з'явилися архівні фото принца Філіпа разом із рідними.
На одному з фото королева Єлизавета та герцог Единбурзький залишають собор Святого Павла після служби, присвяченої 150-річчю Ордену Святих Михаїла та Святого Георгія.
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На іншому фото можна побачити принца як чудового батька. На архівному знімку він весело проводив час із дітьми та дружиною на прогулянці.
Інші архівні та рідкісні кадри з королівською сім'єю зібрали в одне зворушливе відео, яке супроводжується віршем The Patriarchs – An Elegy.
Вшанувати пам'ять чоловіка королева Єлизавета віддала перевагу тиші у Вінздорському замку. В останні роки життя принца Пилипа замок був його резиденцією.
Незадовго до роковин Єлизавета II організувала службу у церкві, щоб вшанувати пам'ять принца Пилипа у колі рідних. Нагадаємо, що герцог пішов із життя під час пандемії, тому церемонія прощання проходила з карантинними обмеженнями.
Раніше палац оприлюднив рідкісне фото молодої Єлизавети II у компанії Шарля де Голля .