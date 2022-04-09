Зірки
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Маріуполь ⚡ Обстріл вокзалу в Краматорську 📉 Санкції проти Росії ⚠ Удари по українських містах
Поиск на segodnya.ua

З ким Надя?

Добринін про ТрО

Хейлі вагітна?

Скандал з Линів

Вакарчук в Одесі

Дім Харчишина
СЬОГОДНІ Зірки Монархи

Рік без принца Філіпа: рідкісні кадри королеви Єлизавети з чоловіком

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
9 квітня, 15:05
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Рік тому, 9 квітня 2021 року, не стало дружина королеви Єлизавети, принца Філіпа. У день пам'яті герцога Единбурзького палацу поділився архівними фотографіями
9 квітня річниця смерті принца Філіпа
9 квітня річниця смерті принца Філіпа / Фото: Instagram

Високоповажний герцог Единбурзький пішов із життя у віці 99 років , не доживши кілька місяців до свого сторіччя.

У день пам'яті герцога на офіційних сторінках королівської родини з'явилися архівні фото принца Філіпа разом із рідними.

Реклама

На одному з фото королева Єлизавета та герцог Единбурзький залишають собор Святого Павла після служби, присвяченої 150-річчю Ордену Святих Михаїла та Святого Георгія.

Фото – instagram.com/theroyalfamily

На іншому фото можна побачити принца як чудового батька. На архівному знімку він весело проводив час із дітьми та дружиною на прогулянці.

Фото – instagram.com/clarencehouse

Інші архівні та рідкісні кадри з королівською сім'єю зібрали в одне зворушливе відео, яке супроводжується віршем The Patriarchs – An Elegy.

Реклама

Вшанувати пам'ять чоловіка королева Єлизавета віддала перевагу тиші у Вінздорському замку. В останні роки життя принца Пилипа замок був його резиденцією.

Незадовго до роковин Єлизавета II організувала службу у церкві, щоб вшанувати пам'ять принца Пилипа у колі рідних. Нагадаємо, що герцог пішов із життя під час пандемії, тому церемонія прощання проходила з карантинними обмеженнями.

Реклама

Раніше палац оприлюднив рідкісне фото молодої Єлизавети II у компанії Шарля де Голля .

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Хіти війни
Музика воєнного часу
1
Народна пісня "Ой у лузі червона калина" Народна пісня "Ой у лузі червона калина"
2
PROBASS & HARDI - "Ми з України" PROBASS & HARDI - "Ми з України"
3
KAZKA – I’M NOT OK KAZKA – I’M NOT OK
4
NK|Настя Каменських - "Я - Україна" NK|Настя Каменських - "Я - Україна"
5
MELOVIN - "Не зволікай" MELOVIN - "Не зволікай"
6
Христина Соловій - "Українська лють" Христина Соловій - "Українська лють"
7
MONATIK - "Війна твоє ім'я" MONATIK - "Війна твоє ім'я"
Rock'n'Ukraine
Рокери, які підтримали Україну
Queen
Queen
Bon Jovi
Bon Jovi
Metallica
Metallica
Deep Purple
Deep Purple
Rammstein
Rammstein
1 /2
Замість Prada – бронежилет
Модель Лев Улесов пішов із моди у ЗСУ. Як вам такі зміни?
Детальніше
Цитата дня

Складно ходити вулицями, після побаченого у Бучі. Це за межами таго, що ми могли бачити у фільмах.

Цитата на segodnya.ua
Алан Бадоєв Кліпмейкер, продюсер
Алан - про Бучу

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти