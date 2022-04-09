Год без принца Филиппа: редкие кадры королевы Елизаветы с супругом

Ровно год назад, 9 апреля 2021 года, не стало супруга королевы Елизаветы, принца Филиппа. В день памяти герцога Эдинбургского дворец поделился архивными фотографиями

9 апреля годовщина смерти принца Филиппа / Фото: Instagram

Достопочтенный герцог Эдинбургский ушел из жизни в возрасте 99 лет, не дожив несколько месяцев до своего 100-летия.

В день памяти герцога на официальных аккаунтах королевской семьи появились архивные фото принца Филиппа вместе с родными.

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На одном из фото королева Елизавета и герцог Эдинбургский покидают собор Святого Павла после службы, посвященной 150-летию Ордена Святых Михаила и Святого Георгия.

Фото – instagram.com/theroyalfamily

На другом фото можно видеть принца как замечательного отца. На архивном снимке он весело проводи время с детьми и женой на прогулке.

Фото – instagram.com/clarencehouse

Другие архивные и редкие кадры с королевской семьей собрали в одно трогательно видео, которое сопровождается стихотворением The Patriarchs – An Elegy.

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Почтить память мужа королева Елизавета предпочла в тишине в Винздорском замке. В последние годы жизни принца Филиппа замок являлся его резиденцией.

Незадолго до годовщины Елизавета II организовала службу в церкви, чтобы почтить память принца Филиппа в кругу родных. Напомним, что герцог ушел из жизни во время пандемии, поэтому церемония прощания проходила с карантинными ограничениями.

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Ранее дворец обнародовал редкое фото молодой Елизаветы II в компании Шарля де Голля.