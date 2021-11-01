Зірки
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
⚽ Динамо - Барселона: онлайн 😷 Київ у "червоній" зоні Вибори в Харкові Вибори в Харкові 💡 Велике оновлення мереж
Результати пошуку

Оберiть рубрику

Рубрика

Всі рубрики
Україна
Регіони
Влада
Гроші
Світ
Некрологи
Life
Зірки
Сюжет дня
Інтерв'ю
Новини компаній
Авторські статті
Київ
Кримінал
Мультимедіа
Спорт
Подкасти
Гра
Лайфхакер
Техно
Їжа
Онлайн-конференції
Відео
Hub
Релігія
Вибори 2019

Оберiть дату

Дата

Сортувати по

Сортувати по

Найновіші
Найстаріші
По переглядам
За останні 24 години
За останній місяць
За поточний рік

"Драгони" в Україні

Про що "Вічні"?

Що з королевою?

Коли Дюна-2?

Шоу "Маска". Сезон 2

Геловін 2021
СЬОГОДНІ Зірки Монархи

Кейт та Вільям у Шотландії: герцогиня зачарувала стильною цибулею на зустрічі зі скаутами (фото)

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка проєкту "Зірки"
1 листопада, 20:00
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Принц Вільям та Кейт Міддлтон прибули до Глазго на конференцію з клімату COP26. Під час візиту зустрілися зі скаутами в Alexandra Park
Герцог та герцогиня Кембриджські прибули до Шотландії на конференцію Cop26
Герцог та герцогиня Кембриджські прибули до Шотландії на конференцію Cop26 / Фото: Getty Images

На зустрічі з Cub та Beaver Scouts Кейт Міддлтон з'явилася одягненою в чорні джинси, чорну сорочку-поло, зелений жилет кольору хакі, свою улюблену пару черевиків See by Chloe за 250 фунтів стерлінгів та зі смугастою краваткою.

Її чоловік принц Вільям був одягнений у сині штани, блакитну сорочку та темно-синій джемпер із брошкою.

Реклама

Принц Вільям та Кейт Міддлтон у спортивному центрі Alexandra Park
Принц Вільям та Кейт Міддлтон у спортивному центрі Alexandra Park / Фото: Getty Images

Кейт і Вільям прибули до Глазго на конференцію COP26 , присвячену проблемі зміни клімату. До Шотландії також виїхали принц Чарльз та його дружина, герцогиня Корнуольська Камілла.

74-річна Камілла в перший день конференції з'явилася на публіці у смарагдовому костюмі та чорному жакеті, а принц Чарльз – у синьому костюмі у тонку смужку.

Реклама

Принц Чарльз і Камілла Корнуольська прибули на саміт ООН з клімату COP26 у Глазго
Принц Чарльз і Камілла Корнуольська прибули на саміт ООН з клімату COP26 у Глазго / Фото: Getty Images

На саміті ООН із клімату у Глазго зібралися лідери з усього світу, щоб обговорити вирішення проблеми глобального потепління.

Єлизавета II залишилася у Віндзорському замку, оскільки лікарі порекомендували їй відмовитися від відвідування публічних заходів за станом здоров'я.

Реклама

Ще новини на тему:

Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка проєкту "Зірки"

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Битва образів
Як виглядали зіркові детективи шоу "Маска" у другому ефірі
Обираємо найкращу
Цитата дня

Чесність зараз не в моді. Хочеш усім подобатися – мовчи та посміхайся.

Ілона Гвоздьова відома українська танцівниця та хореографиня
Відверті зізнання зірки
Зірка 2000-х
Куди зникла співачка Лама
Дивитися інтерв'ю
Як вам нова "Міс Україна-2021"
Дізнатися більше про Олександру
Всі обговорюють
Серіал "Гра у кальмара"
Ось, що думаємо ми
Думка редакції
Опитування
Опитування
Сама собі модель
Rihanna у рекламі свого бренду нижньої білизни
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти