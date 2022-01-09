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Іменинниця Кейт Міддлтон показала нові портрети, на яких сама на себе не схожа (фото)

Інна Петрова Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні
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9 січня, 10:20
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Сьогодні дружина принца Вільяма герцогиня Кембріджська святкує 40-річчя
Опубліковано нові портрети Кейт Міддлтон у її день народження
Опубліковано нові портрети Кейт Міддлтон у її день народження / Фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge

Сьогодні, у день народження Кейт Міддлтон, ми розповідали про топ-5 причин, чому всім подобається Кейт Міддлтон. Тим часом герцогиня Кембриджська поділилася своїми новими світлинами, опублікувавши їх у Instagram.

На вінтажних знімках дружина принца Вільяма зображена у профіль, у шифоновій білій сукні та прикрасах, які належали принцесі Діані.

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Новий портрет Кейт Міддлтон
Новий портрет Кейт Міддлтон / Фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge

На фото також можна побачити каблучку з сапфіром, що раніше також належала покійній свекрусі Кейт.

Герцогиня Кембріджська Кейт Міддлтон
Герцогиня Кембріджська Кейт Міддлтон / Фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge

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На третій світлині Кейт демонструє гламурний образ у червоній атласній сукні на одне плече з об'ємним рукавом та кишенями. Образ вона доповнила діамантовими сережками із колекції королеви Єлизавети II.

Кейт Міддлтон на новій офіційній світлині
Кейт Міддлтон на новій офіційній світлині / Фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge

Портрети Міддлтон авторства Паоло Роверсі увійдуть у постійну колекцію Національної портретної галереї, покровителькою якої є Кейт. Про це повідомляється на сторінці Кембриджів у Instagram.

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Раніше повідомлялося, що у свій 40-й день народження Кейт Міддлтон втратить один із королівських привілеїв. Вона не почує дзвону у Вестмінстерському абатстві на свою честь, а все через пандемію та економічну кризу.

З квітня 2020 року було ухвалено рішення тимчасово скасувати давню традицію. Це пов'язано з тим, що зараз Велика Британія переживає не найкращі часи у зв'язку з епідемією коронавірусу. У британському правлінні вирішили не витрачати бюджет. Святкування ювілею Міддлтон пройде у вузькому сімейному колі без особливих урочистостей.

Нещодавно Кейт Міддлтон та принц Вільям опублікували нову світлину зі своїми дітьми.

Інна Петрова
Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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