Именинница Кейт Миддлтон показала новые портреты, на которых сама на себя не похожа (фото)

Сегодня, в день рождения Кейт Миддлтон, мы рассказывали о топ-5 причинах, почему всем нравится Кейт Миддлтон. Тем временем герцогиня Кембриджская поделилась своими новыми фотографиями, опубликовав их в Instagram.
На винтажных снимках супруга принца Уильяма запечатлена в профиль, в шифоновом белом платье и украшениях, которые принадлежали принцессе Диане.
Далее по теме
На фото также можно разглядеть кольцо с сапфиром, ранее также принадлежавшее покойной свекрови Кейт.
На третьем фото Кейт демонстрирует гламурный образ в красном атласном платье на одно плечо с объемным рукавом и карманами. Образ она дополнила бриллиантовыми серьгами из коллекции королевы Елизаветы II.
Портреты Миддлтон авторства Паоло Роверси войдут в постоянную коллекцию Национальной портретной галереи, покровительницей которой является Кейт. Об этом сообщается на странице Кембриджей в Instagram.
Ранее сообщалось, что в свой 40-й день рождения Кейт Миддлтон лишится одной из королевских привилегий. Она не услышит звона колоколов Вестминстерского аббатства в свою честь, а все из-за пандемии и экономического кризиса.
С апреля 2020 году была принято решение временно отменить давнюю традицию. Это связано в тем, что сейчас Великая Британия переживает не лучшие времена в связи с эпидемией коронавируса. В британском правлении приняли решение не тратить бюджет. Празднование юбилея Миддлтон пройдет в узком семейном кругу без особых торжеств.
Недавно Кейт Миддлтон и принц Уильям опубликовали новое фото со своими детьми.