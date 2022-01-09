Именинница Кейт Миддлтон показала новые портреты, на которых сама на себя не похожа (фото)

Сегодня жена принца Уильяма герцогиня Кембриджская празднует 40-летие

Опубликованы новые портреты Кейт Миддлтон в ее день рождения / Фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge

Сегодня, в день рождения Кейт Миддлтон, мы рассказывали о топ-5 причинах, почему всем нравится Кейт Миддлтон. Тем временем герцогиня Кембриджская поделилась своими новыми фотографиями, опубликовав их в Instagram.

На винтажных снимках супруга принца Уильяма запечатлена в профиль, в шифоновом белом платье и украшениях, которые принадлежали принцессе Диане.

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Новый портрет Кейт Миддлтон / Фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge

На фото также можно разглядеть кольцо с сапфиром, ранее также принадлежавшее покойной свекрови Кейт.

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон / Фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge

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На третьем фото Кейт демонстрирует гламурный образ в красном атласном платье на одно плечо с объемным рукавом и карманами. Образ она дополнила бриллиантовыми серьгами из коллекции королевы Елизаветы II.

Кейт Миддлтон на новом официальном фото / Фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge

Портреты Миддлтон авторства Паоло Роверси войдут в постоянную коллекцию Национальной портретной галереи, покровительницей которой является Кейт. Об этом сообщается на странице Кембриджей в Instagram.

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Ранее сообщалось, что в свой 40-й день рождения Кейт Миддлтон лишится одной из королевских привилегий. Она не услышит звона колоколов Вестминстерского аббатства в свою честь, а все из-за пандемии и экономического кризиса.

С апреля 2020 году была принято решение временно отменить давнюю традицию. Это связано в тем, что сейчас Великая Британия переживает не лучшие времена в связи с эпидемией коронавируса. В британском правлении приняли решение не тратить бюджет. Празднование юбилея Миддлтон пройдет в узком семейном кругу без особых торжеств.

Недавно Кейт Миддлтон и принц Уильям опубликовали новое фото со своими детьми.