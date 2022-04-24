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Як Єлизавета II пов'язана з писанкою: два цікаві факти, які ви могли не знати (фото)

Інна Петрова Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні
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24 квітня, 17:29
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У 1978 році британська королева відвідала місто Веґревіль, де знаходиться найбільше у світі пасхальне яйце
Єлизавета ІІ біля найбільшої української писанки в Канаді - фото
Єлизавета ІІ біля найбільшої української писанки в Канаді - фото / Фото: Колаж: Сьогодні

Цього року ми відзначаємо світле свято Великодня у дуже складний час. "Сьогодні" вже розповідали, як українські зірки проводять цей день і про що, найголовніше, пишуть абсолютно всі з них.

У цьому матеріалі розповімо про те, як британська королева Єлизавета II їздила дивитися на найбільшу українську писанку і як портрет Її Величності опинився на монеті, також присвяченій Україні.

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Королева та писанка

В канадському місті Веґревіль проживає значна кількість етнічних українців. 1975 року там встановили гігантську писанку, на честь століття Канадської королівської кінної поліції, а також як символ українських емігрантів, що з'явилися в цих краях у 1890-х роках.

Веґревільська писанка в Канаді
Веґревільська писанка в Канаді / Фото: wikipedia.org

Подивитися на вражаючу писанку приїжджали Єлизавета II та її чоловік принц Філіп. Це сталося 2 серпня 1978 року під час візиту королівського подружжя до Едмонтона.

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Єлизавета ІІ відвідала Веґревіль у 1978 році
Єлизавета ІІ відвідала Веґревіль у 1978 році

До речі, Веґревільська писанка є другою за величиною у світі.

Королева та монета

Торік королівський монетний двір Канади випустив лімітовану партію золотих монет у формі української писанки із зображенням Єлизавети ІІ. На аверсі зображено королеву Великобританії, а зі зворотного боку – півня та соняшники.

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Портрет Єлизавета II на монеті у формі української писанки
Портрет Єлизавета II на монеті у формі української писанки

Монета була випущена напередодні весни як знак відродження природи та родючості.

Українське пасхальне яйце – витончене художнє досягнення, виготовлене з чистого золота на 99,99%. Його дизайн являє собою поєднання елементів традиційного народного мистецтва з багатою історією, – йдеться на сайті монетного двору.

У Канаді раніше вже було створено чотири різні монети-писанки, одна з них присвячена тому самому монументу з Веґревіля.

Нещодавно Єлизавета ІІ відсвяткувала 96-річчя. На честь цього палац показав миле фото королеви з поні.

Інна Петрова
Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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