Шалости с горчицей и крепкий брак: вышел фильм о принце Филиппе с признаниями его семьи

Принц Гарри признался, что брак Елизаветы II и принца Филиппа был очень крепким, а принц Чарльз вспомнил смешной эпизод из детства

Старший сын королевы Великобритании Елизаветы II принц Уэльский и принц Гарри в фильме о принце Филиппе / Фото: Скриншот из YouTube

Спустя пять месяцев после смерти принца Филиппа, британский телеканал BBC One выпустил документальный фильм с воспоминаниями королевской семьи о нем. Четверо детей и внуки покойного супруга королевы Елизаветы II рассказали, каким он был для них.

В описании к видео, опубликованном на YouTube-канале BBC, говорится, что фильм-портрет снимался до и после смерти принца Филиппа. Изначально часть интервью планировались для фильма к его 100-летию, до которого он не дожил несколько месяцев.

Что сказали о принце Филиппе члены королевской семьи?

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Супруг Кейт Миддлтон, принц Уильям, вспомнил о забавной шалости, которую принц Филипп любил вытворять за столом в замке Балморал. Супруг королевы любил просить кого-то из детей помочь открыть ему упаковку с горчицей, а затем, протягивая ребенку, со всей силы сжимал ее так, что вся горчица разлеталась по сторонам. Это, правда, не нравилось самой Елизавете II, которая всегда причитала, что отмывать горчицу с потолка, картин и стола приходится персоналу.

Ему нравились эти шутки, ему нравилось возиться с детьми и быть дедушкой, – рассказал принц Уильям.

Он также рассказал, что принц Филипп очень любил барбекю.

Каждое барбекю, на котором я когда-либо был, герцог Эдинбургский готовил там. Он обожал барбекю. Он превратил это в интересный вид искусства... – сказал принц Уильям.

Внуки принца Филиппа, принц Уильям и принцесса Евгения / Фото: Скриншот из YouTube

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Принц Гарри рассказал, что восхищался тем, насколько крепким был брак принца Филиппа и королевы Елизаветы II.

Больше всего мне не хватает его юмора. Но я скучаю по нему также из-за бабушки, потому что знаю, насколько невероятно сильной она чувствовала себя с ним. Но я знаю, что с ней все будет хорошо без него, – сказал принц Гарри.

Его слова подтвердила и принцесса Евгения.

Они одна из самых замечательных пар, которые, я думаю, мир когда-либо видел и когда-либо увидит. Бабушка смогла быть тем, кем она является, благодаря поддержке и любви от дедушки, – сказала внучка королевы.

Старший сын принца Филиппа и королевы, принц Чарльз, вспомнил забавный эпизод из своей юности.

Он пытался научить меня водить карету. Но это длилось недолго. Я не знаю, почему у меня началась полнейшая истерика, когда я вел эту штуку во время длинной прогулки, а он еще больше раздражался, что я не концентрировался, – сказал принц Чарльз с улыбкой.

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Он отметил, что его королева нашла в принце Филиппе большую поддержку.

Я думаю, она ценила его суждения о некоторых вещах, – добавил сын королевы.

Принц Чарльз рассказал о покойном отце, принце Филиппе / Фото: Скриншот из YouTube

Внук королевы, Питер Филлипс отметил, что принц Филлип был очень здравомыслящим человеком.

Создатели фильма получили доступ к личному архиву королевы, в котором запечатлены различные моменты ее жизни с принцем Филиппом.

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