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Меган Маркл та принц Гаррі зустрілися з членами королівської родини (фото)

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
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23 лютого, 16:14
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Меган Маркл вперше за довгий час з'явилася на публіці
Меган Маркл і принц Гаррі зустрілися з принцесою Євгенією та її чоловіком
Меган Маркл і принц Гаррі зустрілися з принцесою Євгенією та її чоловіком / Фото: Getty Images

Мабуть, Меган Маркл моніторить новини про себе. Лише днями ЗМІ звернули увагу на те, що герцогиня Сассекська більше трьох місяців не з'являлася на публіці як папараці сфотографували Меган і Гаррі в ресторані

Пара була не одна. Меган і Гаррі проводили час із принцесою Євгенією та її чоловіком Джеком Бруксбенком у Каліфорнії.

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Як пише TMZ, онука королеви з чоловіком і однорічним сином Огастом прилетіли до Америки, щоб зустрітися з двоюрідним братом та його сім'єю.

Скріншот: Instagram
Скріншот: Instagram
Скріншот: Instagram
Скріншот: Instagram

Принцеса Євгена стала першим членом королівської сім'ї, яка познайомилася з дочкою герцогів Сасекських Лілібет.

Нагадаємо, нещодавно принца Гаррі та принцесу Євгенію сфотографували на "Супербоулі".

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Королівські експерти не перший день обговорюють можливе примирення принца Гаррі із сім'єю. Раніше наголошувалося, що саме принцеса Євгена може допомогти Гаррі налагодити стосунки з британськими монархами.

Додамо, дочка принца Ендрю підтримувала Меган Маркл і принца Гаррі одна з небагатьох, хто підтримував пару з самого початку. У свою чергу герцоги Сассекські після переїзду до США надали свій лондонський будинок Фрогмор-котедж у розпорядження принцесі Євгенії та її сім'ї. Коли принц Гаррі приїжджав до Лондона минулого року на похорон дідуся, він гостював саме у двоюрідної сестри.

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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