Назад у 1952-й: як виглядає перший офіційний портрет Єлизавети II (фото)

Королівський палац опублікував найпопулярнішу світлину Її Величності

Як Єлизавета II виглядала у молодості / Фото: instagram.com/theroyalfamily

Єлизавета II втупила на престол 6 лютого 1952 року у віці двадцяти п'яти років. До цього королем був батько Єлизавети – король Георг VI.

Незабаром після коронації Її Величності, що відбулася влітку 1953 року, було створено її перший офіційний портрет, який надалі друкували на нових монетах, банкнотах та марках.

Реклама

Чорно-білим зображенням поділилися в офіційному Instagram-акаунті королівського палацу сьогодні.

Реклама

Наразі Єлизавета II є найстарішим монархом в британській історії, а також найстарішою главою держави у світі. Цього року, 6 лютого, вона відсвяткувала 70 ювілей на троні.

Зазвичай представники королівської сім'ї Великої Британії дотримуються нейтралітету у політичних питаннях. Проте на початку березня стало відомо, що Єлизавета II зробила пожертвування на допомогу українським біженцям через Комітет із надзвичайних ситуацій Великої Британії (DEC).

Реклама

Також ми писали, що Кейт Міддлтон та принц Вільям надають допомогу українцям через волонтерів у Лондоні.

Нагадаємо, вся оперативна інформація є у нашому Telegram-каналі. Там ми цілодобово інформуємо вас про події. Залишайтеся на зв'язку!