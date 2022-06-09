Незручно вийшло: принцеса Євгенія публічно принизила Кейт Міддлтон

Принцеса Євгенія викликала ажіотаж у соціальних мережах після публікації фотографії із Платинового ювілею королеви

Принцеса Євгенія принизила Кейт Міддлтон / Фото: Getty Images

Нещодавно Єлизавета II зробила сюрпрз британцям, з'явившись на балконі Букінгемського палацу разом зі своєю родиною – принцом Чарльзом та його дружиною Каміллою, а також з принцом Вільямом та Кейт Міддлтон з дітьми.

Внучка королеви Єлизавети II, 32-річна принцеса Євгенія, поділилася серією фотографій із заходу Instagram.

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Спасибі, Ваша Величносте, бабусю, за 70 років служби, відданості та самовідданості. Ти – сяюче світло для всіх нас, – підписала фото Євгена.

Фотографії, опубліковані принцесою Євгенією, були зроблені на різних заходах, включаючи парад Trooping the Colour та театралізовану виставу на святкуванні Платинового ювілею.

Однак на одному знімку, на якому королівську сім'ю сфотографували на балконі Букінгемського палацу, шанувальники помітили, що Євгенія обрізала Кейт Міддлтон! Напевно, принцеса зробила це, щоб такий формат світлини вмістився в Instagram.

Скріншот: Instagram

У соцмережах одразу ж відреагували на це, висміявши Євгенію. При цьому багато хто помітив, що і дружина Чарльза – Камілла, герцогиня Корнуольська, теж була обрізана! Користувачі Мережі зазначили, що таким чином Євгенія "публічно принизила" Каміллу та Кейт.

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Ця гра з обрізанням надто очевидна. Вона залишила рукави (Кейт і Камілли – Ред.) з обох боків, щоб ні в кого не виникло сумнівів, – пише користувач Twitter.

Скріншот: Twitter

Ще один користувач Мережі назвав Євгенію "Соланж". Соланж – сестра співачки Бейонсе. Дівчина відома тим, що постійно обрізала людей на фото.

Скріншот: Twitter

Сама Євгенія, як і належить королівській особі, не реагує на критику в соцмережах. До речі, вона одна з небагатьох членів королівської сім'ї, які мають право самостійно вести соцмережі.

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