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Охорона королеви Єлизавети II була заарештована за торгівлю наркотиками

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Team Lead Зірки Сьогодні
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31 травня, 16:11
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Шістьох солдатів Королівської гвардії заарештовано за підозрою в причетності до поширення наркотиків та відмивання грошей
Охоронців Єлизавети ІІ з Королівської гвардії заарештували та підозрюють у торгівлі наркотиками
Охоронців Єлизавети ІІ з Королівської гвардії заарештували та підозрюють у торгівлі наркотиками / Фото: Getty Images

Останнім часом 96-річну королеву Єлизавету II постійно змушують понервувати – то її праонуки, на яких написали скаргу у школі, то...гвардійці! Про арешт шести військових повідомив представник Міністерства оборони Великої Британії, передає BBC.

Повідомляється, що шістьох військовослужбовців Ірландської гвардії та ветерана Coldstream Guardsman було заарештовано Королівською військовою поліцією.

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Примітно, що перший батальйон Ірландської гвардії має очолити урочисту ходу на церемонію Trooping the Colour на честь Платинового ювілею королеви – 70 років на престолі. Міністерство оборони заявило, що жоден із солдатів, які перебувають під слідством, не візьме участь у заході.

Королівські гвардійці були заарештовані – вони підозрюються у торгівлі наркотиками та відмиванні грошей
Королівські гвардійці були заарештовані – вони підозрюються у торгівлі наркотиками та відмиванні грошей / Фото: Getty Images

Джерело у військовому відомстві підтвердило ВВС, що предмети, які, ймовірно, є наркотиками, були вилучені під час перевірки в казармах Монс в Олдершоті. Солдати мають звання від гвардійця до сержанта. Троє з підозрюваних залишаються під вартою. Поліція продовжує розслідування тверджень про те, що всі затримані брали участь у постачанні наркотиків.

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Обшуки були також проведені в будинках у Північному Уельсі та Північній Ірландії, де відбувся один із арештів.

Ірландська гвардія, заснована 1900 року королевою Вікторією. Брала участь у конфліктах в Іраку та Афганістані. Полк охороняє королівські палаци – гвардійців можна побачити у впізнаваних червоних мундирах та капелюхах з ведмежої шкіри.

Раніше ми повідомляли, що Меган Маркл і принц Гаррі стануть "частиною натовпу" на Платиновому ювілеї королеви.

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Team Lead Зірки Сьогодні

В журналістиці з 2017 року. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач.

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