Охорона королеви Єлизавети II була заарештована за торгівлю наркотиками

Шістьох солдатів Королівської гвардії заарештовано за підозрою в причетності до поширення наркотиків та відмивання грошей

Охоронців Єлизавети ІІ з Королівської гвардії заарештували та підозрюють у торгівлі наркотиками / Фото: Getty Images

Останнім часом 96-річну королеву Єлизавету II постійно змушують понервувати – то її праонуки, на яких написали скаргу у школі, то...гвардійці! Про арешт шести військових повідомив представник Міністерства оборони Великої Британії, передає BBC.

Повідомляється, що шістьох військовослужбовців Ірландської гвардії та ветерана Coldstream Guardsman було заарештовано Королівською військовою поліцією.

Реклама

Примітно, що перший батальйон Ірландської гвардії має очолити урочисту ходу на церемонію Trooping the Colour на честь Платинового ювілею королеви – 70 років на престолі. Міністерство оборони заявило, що жоден із солдатів, які перебувають під слідством, не візьме участь у заході.

Королівські гвардійці були заарештовані – вони підозрюються у торгівлі наркотиками та відмиванні грошей / Фото: Getty Images

Джерело у військовому відомстві підтвердило ВВС, що предмети, які, ймовірно, є наркотиками, були вилучені під час перевірки в казармах Монс в Олдершоті. Солдати мають звання від гвардійця до сержанта. Троє з підозрюваних залишаються під вартою. Поліція продовжує розслідування тверджень про те, що всі затримані брали участь у постачанні наркотиків.

Реклама

Обшуки були також проведені в будинках у Північному Уельсі та Північній Ірландії, де відбувся один із арештів.

Ірландська гвардія, заснована 1900 року королевою Вікторією. Брала участь у конфліктах в Іраку та Афганістані. Полк охороняє королівські палаци – гвардійців можна побачити у впізнаваних червоних мундирах та капелюхах з ведмежої шкіри.

Раніше ми повідомляли, що Меган Маркл і принц Гаррі стануть "частиною натовпу" на Платиновому ювілеї королеви.