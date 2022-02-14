Принц Чарльз заборонив принцу Ендрю, якого звинувачують у зґвалтуванні 17-річної, з'являтися на публіці

Королівська сім'я намагається уникати зайвих розмов щодо секс-скандалу за участю улюбленого сина Єлизавети II

У принца Чарльза зіпсувалися стосунки з принцом Ендрю / Фото: Getty Images

Адвокати принц Ендрю готові доводити невинність сина королеви у суді. Члени королівської сім'ї не в захваті від цієї ідеї, особливо принца Чарльза. Він уже просив брата намагатися мирно врегулювати питання.

Також принц принц Чарльз наполіг на тому, що улюбленому синові Єлизавети потрібно триматися подалі від Віндзорського замку і не з'являтися на публіці.

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Принц Чарльз та принц Ендрю / Фото: Getty Images

Чарльз не хоче, щоб Ендрю щодня фотографували щасливим і махаючим рукою на шляху до замку, – сказав інсайдер виданню The Sun .

Зазначається, стосунки старшого сина Єлизавети II з молодшим братом залишають бажати кращого. Принц Уельський злий на принц Ендрю через те, що він ввів його в оману щодо ситуації, що склалася. Принц Ендрю всіх запевняв, що позов Вірджинії Джуффре не доставить проблем.

Нагадаємо, Вірджинія Джуффре заявила, що принц Ендрю зґвалтував її, коли їй було 17 років. Член королівської сім'ї заперечував свою провину і стверджував, що не знайомий із Вірджинією.

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Однак у Мережі є фотографія, зроблена в 2001 році, на якій молодого принца Ендрю знято зі своєю обвинувачкою.

Вірджинія Джуффре з принцом Ендрю / Фото: BBC

Зараз адвокати герцога заявили, що, "якщо між принцом та Вірджинією Джуфре і відбувалася якась "сексуальна активність", то це було за взаємною згодою".

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Раніше ми розповідали, Кейт Міддлтон може очолити гренадерську гвардію замість принца Ендрю.