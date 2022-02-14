Принц Чарльз запретил принцу Эндрю, обвиняемому в изнасиловании 17-летней, появляться на публике

Адвокаты принц Эндрю готовы доказывать невиновность сына королевы в суде. Члены королевской семьи не в восторге от этой идеи, особенно принц Чарльз. Он уже просил брата постараться мирно урегулировать вопрос.
Также принц принц Чарльз настоял на том, что любимому сыну Елизаветы нужно держаться подальше от Виндзорского замка и не появляться на публике.
Далее по теме
Чарльз не хочет, чтобы Эндрю каждый день фотографировали счастливым и машущим рукой на пути в замок, -сказал инсайдер изданию The Sun.
Отмечается, отношения старшего сына Елизаветы II с младшим братом оставляют желать лучшего. Принц Уэльский зол на принц Эндрю из-за того что он ввел его в заблуждение по поводу сложившейся ситуации. Принц Эндрю всех уверял, иск Вирджинии Джуффре не доставит проблем.
Напомним, Вирджиния Джуффре заявила, что принц Эндрю изнасиловал ее, когда ей было 17 лет. Член королевской семьи отрицал свою вину и утверждал, что не знаком с Вирджинией.
Однако в Сети есть фотография, сделанная в 2001 году, на которой молодой принц Эндрю запечатлен со своей обвинительницей.
Сейчас адвокаты герцога заявили, что, "если между принцем и Вирджинией Джуфре и происходила какая-либо "сексуальная активность", то это было по обоюдному согласию".
Ранее мы рассказывали, Кейт Миддлтон может возглавить гренадерскую гвардию вместо принца Эндрю.