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Принц Чарльз запретил принцу Эндрю, обвиняемому в изнасиловании 17-летней, появляться на публике

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня
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14 февраля, 12:16
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Королевская семья старается избегать лишних разговоров касаемо секс-скандала с участием любимого сына Елизаветы II
У принца Чарльза испортились отношения с принцем Эндрю
У принца Чарльза испортились отношения с принцем Эндрю / Фото: Getty Images

Адвокаты принц Эндрю готовы доказывать невиновность сына королевы в суде. Члены королевской семьи не в восторге от этой идеи, особенно принц Чарльз. Он уже просил брата постараться мирно урегулировать вопрос.

Также принц принц Чарльз настоял на том, что любимому сыну Елизаветы нужно держаться подальше от Виндзорского замка и не появляться на публике.

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Принц Чарльз и принц Эндрю
Принц Чарльз и принц Эндрю / Фото: Getty Images

Чарльз не хочет, чтобы Эндрю каждый день фотографировали счастливым и машущим рукой на пути в замок, -сказал инсайдер изданию The Sun.

Отмечается, отношения старшего сына Елизаветы II с младшим братом оставляют желать лучшего. Принц Уэльский зол на принц Эндрю из-за того что он ввел его в заблуждение по поводу сложившейся ситуации. Принц Эндрю всех уверял, иск Вирджинии Джуффре не доставит проблем.

Напомним, Вирджиния Джуффре заявила, что принц Эндрю изнасиловал ее, когда ей было 17 лет. Член королевской семьи отрицал свою вину и утверждал, что не знаком с Вирджинией.

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Однако в Сети есть фотография, сделанная в 2001 году, на которой молодой принц Эндрю запечатлен со своей обвинительницей.

Вирджиния Джуффре с принцем Эндрю
Вирджиния Джуффре с принцем Эндрю / Фото: BBC

Сейчас адвокаты герцога заявили, что, "если между принцем и Вирджинией Джуфре и происходила какая-либо "сексуальная активность", то это было по обоюдному согласию".

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Ранее мы рассказывали, Кейт Миддлтон может возглавить гренадерскую гвардию вместо принца Эндрю.

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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